دارين العلي

وقّع وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق عقد توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المركبة لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه بمقدار 750 ميغاواط - المرحلة الثالثة مع الشركة الوطنية الغانم إنترناشيونال بقيمة 176.038.627/881 د.ك (مائة وستة وسبعون مليونا وثمانية وثلاثون ألفا وستمائة وسبعة وعشرون دينارا)، ومدة تنفيذ العقد (120) شهرا.



ويتألف المشروع من عدد (2) وحدات غازية مع توربينة بخارية صناعة الشركة الألمانية العالمية سيمنز على أحدث النظم العالمية المتطورة وستستغرق أعمال التوريد والتركيب للمشروع 36 شهرا للوصول إلى طاقته الإنتاجية القصوى 750 ميغاواط يعقبها سبع سنوات لقيام المقاول بأعمال التشغيل والصيانة والتي يتم من خلالها تدريب الكوادر الوطنية من المهندسين والفنيين امتثالا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن لتقوم بأعمال التشغيل والصيانة بعد انقضاء المدة التعاقدية.



‎ويعد هذا المشروع من المشاريع التي تهدف إلى تطبيق قانون البيئة رقم 42/2014 لحماية البيئة من التلوث الناتج من المحطات التقليدية وانبعاث الغازات الناتجة من حرق الوقود الأحفوري فضلا عن توفير الكم الهائل من المواد البترولية التي يتم استخدامها في المشاريع التقليدية على مدى العمر التصميمي للوحدات الذي يناهز (25) عاما.