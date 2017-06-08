أكد مساعد وزير الخـارجـية للشـؤون القنصلية الوزير المفوض سامي الحمد أن الوزارة أعطت توجيهات لكل البعثات الكويتية المعتمدة العاملة في الخارج بالعمل على تمديد صلاحية جوازات السفر الكويتية المنتهية للطلبة والمرضى ومرافقيهم الموجودين خارج البلاد.

وقال السفير الحمد لـ «كونا» أمس الأربعاء إنه يجب على المواطنين التنسيق مع الجهات المعنية في دولة مقر البعثة، لافتا إلى أن فترة تمديد صلاحية جواز السفر ستكون بحد أقصى إلى تاريخ 31 ديسمبر 2017.

وأوضح أن الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية لن تدخر جهدا في سبيل تقديم أفضل الخدمات وتسهيل الإجراءات والمعاملات القنصلية للمواطنين في الخارج.

وأهاب السفير الحمد بالمسافرين الى ضرورة التأكد من صلاحية جوازات السفر قبل عمل إجراءات السفر النهائية تجنبا للوقوع في المشاكل أو المساءلة من قبل أي طرف ذي صـلـة بالموضوع.

ولفت إلى ضرورة التواصل مع البعثات الكويتية في الخارج وطلب المساعدة متى استدعت الحاجة ذلك.