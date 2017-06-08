أعلن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تمديد فترة التسجيل للشباب الكويتي الراغبين في العمل بالجمعيات التعاونية.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة في البرنامج بندر الراشد في تصريح ان خطوة تمديد التسجيل جاءت بعد ملاحظة ان هناك زيادة في تقديم الطلبات للعمل بالجمعيات من مختلف التخصصات.

وأضاف ان ذلك يأتي لمنح فرصة لأكبر عدد من الراغبين في العمل للتسجيل والاستفادة من هذا المشروع الوطني الذي يهدف إلى «تكويت» العمل التعاوني بشكل اشمل وأوسع لتوفير مختلف الوظائف لأبناء الوطن.



وأوضح ان عدد المسجلين حتى يوم أمس بلغ 166 شابا من مختلف التخصصات الدراسية يحملون شهادات متنوعة من ماجستير وبكالوريوس ودبلوم وثانوية عامة ومتوسط وابتدائي حتى من غير حملة المؤهلات.