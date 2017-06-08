فرج ناصر

أكد الوكيل المساعد لقطاع الطرق بوزارة الأشغال م.أحمد الحصان ان ميزانية الطرق الحالية تبلغ 458 مليون دينار ستغطي عدد المشاريع الجاري تنفيذها والبالغة 26 مشروعا حتى مارس المقبل وهي موعد نهاية السنه المالية.



وقال الحصان في تصريح خاص لـ «الأنباء»: لدينا 5 مشروعات جديدة سيتم طرحها خلال الشهور المقبلة ومن اهم هذه المشاريع، مشروع المرحلة الأولى من طريق السالمي ومشروع طريق المطلاع المرحلتين الأولى والثانية، وتطوير الجسور والتقاطعات لمشروع الدائري الخامس.

ولفت الى ان هذه المشروعات تمت الموافقة عليها من الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية بالإضافة الى اعتماد الميزانيات الخاصة بها من قبل وزارة المالية.