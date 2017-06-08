محمد راتب

في إطار الفعاليات المرتبطة بشهر رمضان المبارك أعلن عضو مجلس إدارة تعاونية مشرف ورئيس لجنة العمل الاجتماعي عمر القناعي ان من ضمن برامج وفعاليات أنشطة شهر رمضان المبارك في تعاونية مشرف مسابقة حفظ القرآن الكريم وتنظيم حفل القرقيعان في قرية المسيلة المائية مساء اليوم الخميس.



وقال ان القرقيعان من اهم العادات الاجتماعية التي ارتبطت بالشهر الفضيل وسيشمل برنامج الحفل فرقة استعراضية للأطفال وشخصيات كرتونية محببة مع فقرات متنوعة من التراث الكويتي ومنها ابوطبيلة إلى جانب الألعاب الشعبية والمسابقات الترفيهية والثقافية وتوزيع الجوائز والهدايا على الكبار والصغار.



وأضاف ان الجمعية ستقوم بتوزيع القرقيعان على زوارها مجانا وسيكون دخول قرية المسيلة المائية مجانا، مؤكدا تواصل لجنة العمل الاجتماعي مع أبناء المنطقة والمساهمين من خلال الأنشطة والبرامج المتنوعة طوال السنة.



وأضاف القناعي: ان مجلس الإدارة لا يألو جهدا في تقديم افضل الخدمات ودعم الأنشطة والبرامج التي تخص المنطقة وابناءها وتنظيم الفعاليات التي تترك بصمة ايجابية في المجتمع، موجها الدعوة للمساهمين وأبناء منطقتي مشرف ومبارك العبدالله لحضور الحفل بدءا من الساعة 9 مساء.