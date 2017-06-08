عادل الشنان

أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.إبراهيم الناشي أن التخصيص على قسائم خيطان في الوقت الحالي مقتصر على أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 30/6/1998، موضحا أن استقبال المراجعين سيكون في المبنى الرئيسي للمؤسسة والأفرع خلال أوقات الدوام الرسمي.



وقال الناشي إنه سيتم استقبال أصحاب الطلبات السكنية حتى التاريخ المعلن والراغبين في التخصيص لقسائم خيطان الجنوبي قطعتي 3 و4 بمساحة 400م2 بدءا من الأحد المقبل 11 يونيو، لافتا الى ان التقدم للتخصيص في خيطان الجنوبي مستمر حتى إجراء القرعة، موضحا أن المؤسسة ستستأنف القرعة على الوحدات في المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن خطة توزيعات الوحدات السكنية للسنة المالية 2017-2018 في سبتمبر المقبل.