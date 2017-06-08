بشرى شعبان

كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى في تصريح خاص لـ «لأنباء» عن أن «خدمة أسهل» التي أطلقتها الهيئة بداية الشهر الجاري ستكون برسوم محددة كما يحدث في مختلف الدول، مضيفا أنها ستوفر 40 إجراء عبر البوابة الإلكترونية.



وأشار الموسى إلى أنه لا إلزام للشركات باستخدام هذه الخدمة، بل سيترك ذلك لحرية اختيار الشركات.



وبينما كشف عن أن رسوم استخدام «خدمة أسهل» ستتراوح بين 250 و350 دينارا تدفع مرة كل سنة استناد لعدد العمالة، أوضح أنه ستكون هناك مهلة 15 يوما من دون أي رسوم لتجربة هذه الخدمة أمام جميع مؤسسات القطاعين الخاص والنفطي.