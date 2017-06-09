أبنائي الصغار مواهب صيفية

ما أجمل العطلة الصيفية، فهي تعني أن مساحة المرح والتسلية ستكون أكثر اتساعا من أيام المدرسة، وكثير من الأصدقاء الأعزاء

وصف إعداد: د. طارق البكري

يخططون لكي يستفيدوا من عطلة الصيف الطويلة بكل تفاصيلها.. وهناك من ينتسب للنوادي الرياضية، وهناك من يحب الرسم فيبحث عن ناد للرسم، وهناك من يحب القراءة ولم يكن لديه وقت كاف لقراءة القصص والموضوعات التي يحبها فيشغل نفسه بالكتب والقصص المتنوعة.. ومن الأصدقاء من يحب العلوم والاختراعات.. وهكذا.. كل واحد منكم لديه مواهب معينة.. ومن الذكاء أن نستفيد كلنا من عطلة الصيف لتنمية هذه الهوايات المتنوعة.. ومن الأصدقاء من يحرص على تنمية هوايته حتى في أوقات السفر، فلا يضيع هذه الفرصة للتزود بالأشياء الجديدة والجميلة أينما كان، ويزور بعض الأندية والمراكز خارج البلاد التي تهتم بالهوايات التي يفضلها.

مرحى بالصيف أيها الأحبة.. ومرحى بهواياتكم الجميلة.. نسعد بكم ونفرح بلقائكم.. سواء في لقاءاتنا السابقة معكم في مدارسكم التي زرناها خلال الشهور الماضية، أو في الأندية المتنوعة التي سنزورها خلال العطلة الصيفية.. لأننا نحبكم ونتابع نشاطكم وتميزكم..

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مكتبتي

من أنا؟





صدر حديثا عن وزارة الثقافة الأردنية ضمن سلسلة كتاب الطفل لعام 2017، كتاب جديد بعنوان «من أنا؟» للكاتبة إيمان مرزوق، ورسوم الفنان راني البرقاوي.

يستهدف الكتاب الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة وتحديدا من 2 الى 4 سنوات، ويصنف هذا الكتاب ضمن فئة الكتب «المفاهيمية» التي تهدف إلى تعريف الطفل بمفردات ومفاهيم جديدة من خلال الكلمات البسيطة والرسوم التوضيحية.

ويقرأ الطفل الكتاب بمشاركة والديه على نحو أشبه باللعب، حيث يقلد الطفل الأصوات الواردة في الكتاب، يتعرف على أصحابها من خلال الرسوم الاستدلالية. وقد حرصت الكاتبة في طرحها لهذه الفكرة على تشجيع الطفل للتفاعل بكل حواسه مع الكتاب الورقي، فهو يتصفحه، ويقلد الصوت المكتوب، ويقرأ الكلمة، ثم يلون الشكل، ويحاول رسمه.

وقد صدر للكاتبة إيمان مرزوق في أدب الطفل: «الدحنونة الحمراء» مجموعة قصصية صدرت عن أمانة عمان 2006، «الرداء السحري» مسرحية للأطفال صدرت بدعم من وزارة الثقافة عام 2008، و«كسار الزبادي» مجموعة قصصية، صدرت ضمن سلسلة كتب الطفل بوزارة الثقافة عام 2011، وأعيدت طباعتها ضمن مشروع مكتبة الأسرة عام 2012.

ومرزوق عضو رابطة الكتاب الأردنيين، وعضو لجنة أدب الطفل فيها، ومديرة تحرير مجلة «براعم عمان» 2010 ـ 2011. وتعمل باحثة ومحررة في الموقع الإلكتروني في وزارة الثقافة الأردنية منذ العام 2012، وحصلت على جائزة خليل السكاكيني لأدب الطفل عام 2015.

السماء تمطر طعاماً





القصة من تأليف: تغريد النجار ورسوم: أحمد رضا كامل ونشر: دار السلوى.

فارس ولد صغير يتمنى أن يكون لديه حيوان أليف كالكلب ليربيه ويعتني به. لكن أهله أحضروا له صغير سلحفاة بدل الكلب، فرح به كثيرا وسماه زحلف. صار يعتني به ويلاعبه ويرش له الطعام، وكل مساء يخبره ما يحدث معه في النهار.

وكان زحلف سعيدا في حياته مع فارس.

وذات يوم، وبينما كان فارس يلاعب زحلف في الحديقة، أضاعه ولم يجده، فعاد فارس إلى غرفته حزينا وقرر التفتيش على زحلف منذ الصباح حتى يجده.

في الحديقة تعرض زحلف لمغامرات عديدة، سواء مع القط الذي حاول أن يأكله، أو مع العصفور الذي استغرب كيف أن زحلف ينتظر أن تمطر السماء طعاما، كما اعتاد عند فارس، وفي المساء نام داخل جرة مقلوبة.

في اليوم التالي، فتح العم صابر صنبور المياه ليروي الحديقة، فطار زحلف من شدة ضغط المياه، ووصل إلى قرب فارس الذي كان يفتش عليه، فرح الاثنان ببعضهما، وقام فارس فورا برش الطعام لزحلف الجائع، نظر زحلف إلى العصفور وقال له وهو يضحك: «هكذا تمطر السماء طعاما».

حكاية من الجزائر





حديث شريف اغتنم خمساً قبل خمس

كتبها: سعيد يحيى بهون

جلس ذات مساء شيخ طاعن في السن تحت ظل نخلة في بستانه، فأخذ يتأمل يمنة، فإذا ولده الكهل يسقي الأرض ويزرعها بطيخا، والتفت يسرة فإذا حفيده الفتى يحاول الكرة بعد الكرة تسلق نخلة، وهو يدندن مع نفسه.

وبينما هو كذلك تنهد الشيخ تنهيدة عميقة ذكرته بسنين صباه وشبابه، فطأطأ رأسه وشرع يستذكر: آه.. بالأمس القريب كنت كحفيدي هذا أعثر فأحاول، وليس بعيدا لما كنت في عمر الشباب كولدي أفلح وأزرع هذا البستان، وها قد حلّ بي المشيب وكأن الأمر كله وقع بين عشية وضحاها.

نادى الشيخ الكبير حفيده: يا سعيد أقبل، فإني بحاجة إليك.

ظن الفتى سعيد أن الجد يحتاج الى كوب ماء يروي غليله من ظمأ الصيف، أو بضع رطبات من التمر يتلذذ حلاوة طعمها.

اقترب الحفيد نحو جده، فإذا به يمسكه من كلتا يديه ويجلسه أمامه، ثم أخذ يتكلم: يا حفيدي..! اسمع مني أعلمك كلمات هي خير ما تحفظه عني من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

انتبه الحفيد ففتح عينيه جيدا، واستجمع خواطره نحو ما سيقوله الجد الحكيم قائلا: خيرا إن شاء الله يا جدي.

شرع الجد يقرأ على حفيده حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: عن عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك» (أخرجه الحاكم).

شكر الحفيد جده، وعزم على أن ينظم شؤون حياته بين ثلاثة أمور:

٭ مذاكرة درس أو مشاهدة حصة مفيدة.

٭ صلة رحم أو ترويح رفقة صحبة صالحة.

٭ عمل في البستان، أو تعلم سباحة، أو تسلق نخيل.

هل تعلم





٭ مجموع البحيرات الموجودة في كندا وحدها يزيد عن عدد البحيرات الموجودة في جميع دول العالم مجتمعة؟

٭ الفلفل الحار يحتوي على أعلى نسبة ممكنة من فيتامين سي مقارنة بجميع الخضراوات والفواكه الأخرى؟

٭ سور الصين العظيم هو التحفة البشرية الوحيدة التي يمكن رؤيتها من سطح القمر؟

٭ اسبانيا تعتبر أكثر دولة تحتوي على لغات متداولة في العالم؟

٭ صحراء أنتاركتيكا هي أكبر صحراء في العالم؟

٭ أول من أرخ بالهجرة في الإسلام هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك في سنة سبع عشرة للهجرة؟





٭ أول من سك النقود في الإسلام هو الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان؟

٭ أول من خاط الثياب هو إدريس عليه السلام؟

٭ أول من وضع قواعد اللغة العربية في النحو هو التابعي الجليل أبو الأسود الدؤلي؟

لغز

الساعة السادسة

بقلم: أيمن الشافعي

تيك.. تك..تيك.. تك.. السادسة مساء غربت الشمس وأتى الظلام.. جميع الساعات توقفت عند السادسة.. ماذا حدث؟! اجتمعت الناس وسط المدينة الكل يتساءل لماذا توقفت الساعات؟ أهل المدينة: أسرعوا في طلب صانع الساعات.

أتى صانع الساعات للمدينة ووجد الكثير من الناس في انتظاره.





صانع الساعات: لماذا أنتم مجتمعون هكذا؟ أهل المدينة: جميع ساعاتنا وعقاربها توقفت عند الساعة السادسة. صانع الساعات: جميع الساعات في الوقت نفسه وعند السادسة... يا للعجب! قام صانع الساعات بفحص الساعات وما ان انتهى قال: كلها سليمة لا يوجد بها عطل ولكن عقاربها توقفت عند السادسة! مر شهر كامل والمدينة على هذا الحال لا يستطيع أحد تفسير هذا اللغز أو حله.. لغز الساعة السادسة! انتشر الخبر في كثير من المدن وأتت الناس لتلقي نظرة على هذا الساعات.

وجاء رجل طويل القامة ذو لحية بيضاء ليلقي نظرة كغيره من الناس.

الرجل ذو اللحية البيضاء: لماذا الساعة السادسة؟ سمعه ولد كان يقف بجانبه فأجابه وهو يضحك... لعل الساعة السادسة حزينة؟ الرجل: نعم يمكن أن تكون حزينة لما لا.

ذهب الرجل لحاكم المدينة وأخبره بقدرته على حل اللغز ولكن يريد حصانا قويا ومصباحا ينير له طريقه بالليل.

قام الحاكم بتوفير طلبه وذهب الرجل في رحلته والناس تترقب عودته لعله يجيء بالحل.

رحل الرجل إلى بوابة الوقت عند ساعة الزمان الكبيرة التي توجه الساعات الأخرى للعمل وحساب الوقت.

الرجل: إنها ساعة ضخمة للغاية وها هي الأرقام من الساعة الواحدة.. إلى الساعة الثانية عشرة كل رقم في مكانه.. هذه الساعة الواحدة تليها الساعة الثانية تليها الساعة الثالثة... ولكن أين الساعة السادسة ؟! قام الرجل بالبحث عن الساعة السادسة طويلا.. فوجدها جالسة حزينة تنظر في الأرض لا تتحدث مع أحد. الرجل: لماذا تركت مكانك في ساعة الزمن وتجلسين بمفردك حزينة هكذا.

الساعة السادسة: أنا حزينة بسبب كره الناس لي؟ الرجل ذو اللحية البيضاء: الناس.. يكرهونك !.. لماذا؟ الساعة السادسة: لأنها ساعة تغيب فيها الشمس وتظلم الدنيا والناس لا يحبون الظلام ويتحدثون عني كساعة غروب مظلمة.

الرجل: تركت مكانك داخل ساعة الزمن الكبيرة لهذا السبب وتوقفت جميع الساعات في المدينة.

الساعة السادسة: أنا لا يحبني الناس لماذا أساعدهم ولماذا أقوم بعملي.

الرجل ذو اللحية البيضاء: لقد نسيت شيئا مهما.

الساعة السادسة: وما هو؟ الرجل: ساعتك ساعة غروب ولكن أيضا في الصباح تكونين ساعة شروق للشمس.. أنسيت ذلك؟! وجميع الناس يذكرونك بساعة شروق تنير فيها الدنيا.. الساعة السادسة: سكتت قليلا.. نعم كلامك صحيح؟ الرجل: إذن.. لماذا لا تذكرين الجانب الجيد كما تذكرين الجانب الذي لا تحبينه؟ الساعة السادسة: حزني وغضبي لم يجعلاني أنظر للجانب الجيد أيضا؟ الرجل: لا تنظري للأمور من جانب واحد فقط.. فالحكمة أن تري الأمور من جوانب عديدة.. والغضب شعور سيئ. الساعة السادسة: نعم.. صدقت سأرجع إلى مكاني في ساعة الزمان وأنتظم مع زملائي ولتكمل الساعات عملها لتساعد الناس على معرفة الوقت.

الرجل ذو اللحية البيضاء: يمكن أن يكون عونك قليلا ولكنه ذو خير كثير.

شعر





قصة مصورة













اختلافات

بين الصورتين عشرة اختلافات حاول أن تجدها في أقصر وقت ممكن.









متاهة





لون