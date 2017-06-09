أعلن مسؤول العلاقات العامة بلجنة زكاة الرميثية التابعة لجمعية النجاة الخيرية وليد الكندري عن طرح مشروع «الخبيئة» وتهدف اللجنة من خلال هذا المشروع الى نشر ثقافة صدقة السر وشعار المشروع أن يجعل الفرد بينه وبين ربه أعمالا خفية لا ترصدها العدسات ولا تخافت بها صديقا ولا تحدث عنها قريبا تلك هو مفهوم الخبيئة الصالحة، فلا يعلم المتصدق على من تصدق ولا المستفيد من قدم له، ولكن ذلك كله مدون في سجلات من لا يغفل ولا ينام شعارها «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره».

وتابع: اللجنة حققت التميز والريادة في مشاريعها الخيرية التي تنفذها داخل وخارج الكويت وتعمل بكل قوة على خدمة المعوزين ودعم المحتاجين وتحرص على زيارة الأسر المتعففة ومتابعة حالتهم عن كثب، والجدير بالذكر أن لجنة زكاة الرميثية تقدم كل عام مشروع إفطار صائم في عدد من المساجد وتحرص على أن تقدم الوجبات بصورة جيدة وتناسب الصائمين ونشرف بشكل مباشر على هذه الوجبات لضمان جودتها.

قال إن اللجنة تقوم بتنفيذ سلسلة رائدة من المشاريع منها بناء المساجد وحفر الآبار العملاقة وتسيير رحلات العمرة لضيوف الكويت من الجاليات الوافدة وتقديم العون للأسر المتعففة والفقيرة وكفالة الأيتام وطلاب العلم المعسرين وتنفيذ مشاريع إنتاجية تحول العوائل الفقيرة من العوز إلى العطاء والإنتاج كسب وسيلة الرزق التي تتماشى مع طبيعة الدولة التي تعمل بها ومشروع إفطار الصائم وغيرها من المشاريع الموسمية.