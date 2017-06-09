أعلنت لجنة زكاة سلوى عن مشروع إفطار الصائم باسم «بسمة أمل» تبعا لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء» رواه الترمذي.

وتقوم لجنة زكاة سلوى من خلال مشروع الزكاة والصدقات بتقديم وجبات الإفطار للصائمين والطرود الغذائية للأسر المحتاجة، وينفذ المشروع بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المعروفة والموثوق بها في الدول التي يشملها المشروع.

وقالت اللجنة انها تهدف لافطار 100 ألف صائم داخل الكويت وخارجها، وذلك ترسيخا لسنة التكافل الاجتماعي والترابط في الإسلام، ومساعدة المحتاجين والأسر المتعففة على أداء فريضة الصيام، وإدخال الفرح والسرور الى نفوس الصائمين من شريحة الفقراء والمساكين والمحتاجين.

وقالت ان ميزانية المشروع نحو 100 ألف دينار، حيث تبلغ قيمة وجبة الإفطار للفرد الواحد 1.250 دينار وربع داخل الكويت ونصف دينار خارج الكويت، وقيمة الطرد الغذائي تكون على حسب عدد أفراد الأسرة.