نظمت شركة البترول الوطنية الكويتية مسابقتها الرمضانية العاشرة لحفظ القرآن الكريم وتجويده، التي خصصت لموظفي الشركة وأبنائهم، وشارك فيها كذلك موظفون من القطاع النفطي.

وقد جرت المسابقة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي وفرت من جانبها أعضاء اللجان التحكيمية.

وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة خلود المطيري ان «البترول الوطنية» نظمت هذه المسابقة جرياً على عادتها السنوية، وفي ظل الأجواء الرمضانية المميزة، مشيرة إلى أن المسابقة باتت تستقطب اهتماماً أكبر من قبل حفظة كتاب الله الكريم، لاسيما الأطفال والشباب. وأشارت المطيري إلى أن إدارة الشركة قررت هذا العام مضاعفة الجوائز المقدمة للفائزين، وذلك حرصاً منها على تشجيع الجميع على المشاركة في هذه المسابقة، وأوضحت أنه جرى تقسيم المتسابقين إلى ست فئات، وقد فاز 18 متسابقاً ومتسابقة بالمراكز الثلاثة الأولى لهذه الفئات.