إتاحة جميع المعلومات والملفات والمستندات بشكل آلى للجهات الرقابية وهذا سيساعدني في إنجاز عملي

أسامة أبو السعود

أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة الأوقاف م.بدر العتيبي، أنه سيعقد اجتماعات دورية مع مديري الإدارات لتطوير العمل وتطوير الجانب التقني والأنظمة لتقليل الدورة المستندية في الوزارة وإنجاز معاملات المراجعين فورا دون أي بطء وتقليل ساعات الهدر في الدوامات وتفعيل دور مكتب خدمة المواطن بشكل تقني.



ووجه العتيبي في أول تصريح له بعد توليه مهام منصبه الشكر إلى مجلس الوزراء ووزير الأوقاف ومسؤولي الوزارة وكل من دعمه من خارج الوزارة مضيفا لـ «الأنباء» هذا المنصب تكليف أكثر منه تشريف، وتحمل مسؤولية إضافة إلى أن عندي طموحا ورؤية وأهدافا سأحققها في قطاع الشؤون المالية والإدارية الذي يعد من اهم قطاعات وزارة الأوقاف».



وتابع قائلا«سيتم إنجاز جميع المعاملات من خلال هذا المكتب، كما سأقوم بتطوير العمل بشكل كبير في الشؤون المالية والإدارية، كما سيتم تطوير العمل كذلك في مركز نظم المعلومات وهي من الإدارات المهمة التي تخدم الوزارة وتخدم الوزارة بشكل خاص في الأنظمة والبرامج وهذه كلها في مقدمة أولوياتي في المرحلة المقبلة.



وشدد العتيبي على أن تفعيل دور الجهات الرقابية يأتي على راس الاولويات وهو أمر مفعل حاليا في وزارة الأوقاف، كاشفا عن أن الآلية الجديدة التي ستتبعها الوزارة ستتيح للمدقق متابعة جميع ملفات وزارة الأوقاف ومستنداتها، وكل ما يتعلق بالمعلومات التي تحتاجها الجهات الرقابية ستكون حاضرة عندها فورا وهذا سيساعدني في إنجاز عملي.



وشدد على أن أهمية أن تكون الجهة الرقابية معه خطوة بخطوة وأولا بأول، مؤكدا على أهمية ان يكون العمل بطريقة آلية لتسهيل الخدمة على المراجعين بأسرع وقت ممكن.

وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير البلدية محمد الجبري أصدر قرارا وزاريا بتسمية م. بدر العتيبي وكيلا مساعدا لقطاع الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد صدور مرسوم تعيينه وكيلا مساعدا بوزارة الأوقاف من مجلس الوزراء.