20 دولاراً تكلفة إصدار الفيزا لسفرة واحدة ولإقامة لمدة 30 يوماً

تسيير رحلة بين الكويت وأذربيجان كل يوم خميس بدءاً من ٢٢ يونيو الجاري

٢٠٠٠ سائح زاروا أذربيجان منذ بداية العام الحالي

البدون والوافدون يعاملون معاملة الكويتيين في منح التأشيرات أسامة دياب

قال سفير اذربيجان لدى الكويت إيلخان قهرمان ان بلاده تعتبر أحد المراكز الرئيسية للحضارة الإسلامية على مدى قرون طويلة، ولعبت دورا مهما في انتشار الدين الإسلامي وفي النهضة الإسلامية، مما ساهم في تشكيل تراثها الإسلامي المادي والمعنوي في أراضيها منذ بدء دخول الإسلام فيها.

ولفت قهرمان - خلال مؤتمر صحافي عقده مساء امس الاول تحت عنوان اذربيجان وجهة سياحية جديدة - الى زيادة عدد المساجد في جمهورية أذربيجان حاليا ليتجاوز 2000 مسجد بينما كان عددها 17 مسجدا فيها خلال عهد الاتحاد السوفييتي الذي فرض القيود الصارمة المتعلقة بحرية المعتقد، مشيرا الى ان بلاده ترعى أكثر من 300 مسجد اثري تم ترميمها في اطار عناية الدولة للقيم الإسلامية مثل مسجد بيبي هيبت وطازه بير وأجدار باي، ومسجد جامع شاماخي ومجمع إمام زاده الديني في مدينة كنجه خلال السنوات الأخيرة وأنشئ في العاصمة الأذربيجانية مسجد حيدر كأكبر مسجد في جنوب القوقاز.

وأشار الى ان بلاده انضمت الى عضوية منظمة التعاون الإسلامي والإيسيسكو والمنظمات الأخرى التي تجمع البلدان الإسلامية وانشأت علاقات متبادلة مفيدة مع العالم الإسلامي وقامت بتنظيم العديد من المنتديات الثقافية العالمية المهمة، حيث اسهمت في خلق بيئة متنوعة تتميز بالتعدد الثقافي والحوار، موضحا ان إعلان باكو عام 2009 ومدينة ناختشفان عام 2018 عاصمة الثقافة الإسلامية يدل على مدى مكانة أذربيجان في العالم الإسلامي.

وتابع: أما القرار بشأن إقامة الدورة الرابعة لألعاب التضامن الإسلامي في مدينة باكو عام 2017 فيمكن بلدنا من اتخاذ خطوات عملية جديدة في سبيل تعزيز التضامن الاسلامية حيث يعتبر تنظيم أذربيجان لهذه الدورة على مستوى رفيع ونجاحها سيروج للتضامن والسلام والأمان في العالم الإسلامي في حين يشهد بعض بلدانه حروبا ونزاعات، مبينا ان المجتمع العالمي بأسره يعتبر جمهورية أذربيجان بلدا للسلام والاستقرار والوئام والتعايش السلمي.

وعن التأشيرات، قال ان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اصدر مرسوما بدأ العمل فيه اعتبارا من الأول من فبراير عام 2016 بتطبيق نظام مسهل لإصدار تأشيرات الفيزا في جميع المطارات الدولية في جمهورية أذربيجان، وذلك لمواطني الكويت وكذلك للعديد من البلدان الى جانب بلدان مجلس التعاون الخليجي.

واضاف انه منذ تاريخ 10 يناير عام 2017 بدأت وكالة الدولة للخدمات العامة والمبادرات الاجتماعية تحت رئاسة جمهورية أذربيجان بتجهيز التأشيرات الالكترونية من خلال نظام «أسان فيزا»، ويتم إصدار التأشيرة الالكترونية خلال 3 أيام عمل عبر نظام «أسان فيزا» وتكون صالحة لمدة 30 يوما مقابل رسوم قدرها 20 دولارا أميركيا.

وبين ان المواطنين الكويتيين يحصلون على التأشيرة فور وصولهم الى مطارات اذربيجان اضافة الى امكانية حصولهم على التأشيرة الكترونية، مبينا ان «البدون» يعاملون معاملة الكويتيين، وكذلك الوافدون، بينما حملة الوثائق يمكنهم الحصول على التأشيرة من خلال تقديم طلب في السفارة، موضحا انه تم تخفيض رسوم التأشيرة من ٥٠ دولارا الى ٢٠ دولارا لتأشيرة الدخول لمرة واحدة بناء على قرار رئاسي.

ولفت الى ان حاملي جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة معفيون من التأشيرة وفق اتفاقية موقعة بين البلدين عام ٢٠١١.

وأعرب عن ثقته في قيام الجانب الكويتي بتهيئة مثل هذه الظروف المناسبة للحصول على الفيزا بالنسبة لمواطني جمهورية أذربيجان.

وكشف عن ٥٠٠ زاروا اذربيجان العام الماضي، بينما زارها منذ بداية العام الحالي حتى اليوم اكثر من ٢٠٠٠ سائح، مبينا ان فتح خط طيران مباشر سيسهم في زيادة عدد السياح، داعيا الكويتيين والمقيمين في الكويت الى زيارة اذربيجان لما تملكه من تنوع سياحي وثقافي. وبخصوص خط الطيران المباشر بين الكويت واذربيجان، قال في نوفمبر عام 2016، تم التوقيع على «اتفاقية بشأن الخط الجوي بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة الكويت»، وبدأت منذ 20 يناير العام الحالي الطائرة الخاصة التابعة لشركة «الخطوط الجوية الأذربيجانية» تسيير رحلات مستأجرة خاصة بين أذربيجان والكويت لأول مرة، بمقتضى الاتفاق مع «مجموعة شركات الكاظمي»، في المرحلة الأولية تم تسيير رحلة مستأجرة خاصة في كل شهر من أشهر يناير وفبراير وابريل للعام الراهن، لكنها ستنفذ رحلة في يوم الخميس من كل أسبوع ابتداء من 22 يونيو. وأعلن عن بدء شركة «طيران الجزيرة» الكويتية رحلة مستأجرة مباشرة في كل شهر في المرحلة الأولية ابتداء من 20 يناير للعام الجاري، حيث ستقوم الشركة بتسيير رحلات منتظمة مباشرة الى مدينة باكو العاصمة الأذربيجانية يومي الاثنين والخميس في كل أسبوع ابتداء من 23 يونيو.

واشار الى وجود شركة طيران سيب واي للشحن الجوي الاذرية تسير رحلة اسبوعية الى الكويت مخصصة لشحن البضائع وهي خطوة على طريق رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وكشف عن ترتيبات جارية لتنظيم زيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، حيث تم توجيه الدعوة من قبل الجانب الاذربيحاني وسيتم الاعلان عنها فور تحديد الموعد.