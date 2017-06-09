اطلقت «حملة الكويت إلى جانبكم» المرحلة الثالثة من مشروع توزيع السلات الغذائية لنازحي محافظة تعز بالمخيمات بمديرية البريقة غربي محافظة عدن اليمنية.

وقامت الحملة بتوزيع 5 آلاف سلة غذائية مكتملة مكونة من دقيق وسكر وأرز وتمور وفاصوليا وغيرها من الاحتياجات الضرورية والتي من شأنها مساعدة النازحين اليمنيين والتخفيف من معاناتهم. وفي هذه المناسبة، اعرب وكيل محافظة عدن خالد الجعيملاني في كلمة له عن الشكر للكويت وجهودها المتمثلة بنجدة النازحين من خلال هذا الدعم المتوالي والسعي الدؤوب والذي يعمل على تلبية احتياجات النازحين.

فيما ثمن منسق اللجنة العليا للإغاثة جمال بالفقيه في تصريح مماثل المشاريع الكويتية في المجالات المختلفة، موضحا ان مشروع توزيع السلل الغذائية على نازحي تعز يأتي ضمن مشاريع كويتية أخرى متواصلة لاغاثة المتضررين «والتي كان آخرها رفد مشافي عدن بالأدوية الخاصة بمرض الكوليرا وغسيل الكلى خلال اليومين الماضيين».