العدواني: تعاون بين «الشؤون» و«التجارة» و«الاتحاد» لضبط الأسعار

الكندري: «الاتحاد» دعا رؤساء الجمعيات لوقف رفع الشركات لأسعار المنتجات محمد راتب

شدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية، محمد الجبري على أن وزارة الاوقاف لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين في جمع التبرعات خلال الشهر الفضل، مؤكدا حرصه على إتمام مشروع تبرعات رمضان بالصورة التي تليق بالعمل الخيري الكويتي المشهود بنزاهته.

جاء ذلك على هامش رعاية الجبري لحفل تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم والتي ترعاها أسرة المرحوم بإذن الله عبدالعزيز العتيبي بالتزامن مع الغبقة السنوية للاتحاد التي أقيمت مساء أمس الأول (الأربعاء)، وذلك بحضور الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية شيخة العدواني ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية علي هاشم الكندري ومدير إدارة العضوية والانتخابات في الشؤون حمد المطيري ورؤساء جمعيات وعدد من التعاونيين والمشاركين والفائزين في مسابقة القرآن الكريم.

وأضاف الجبري أن أهل الكويت جبلوا على فعل الخير، وآياديهم البيضاء بلغت أقصى بقاع الأرض من أقصاها إلى أدناها، متقدما بالشكر الى اتحاد الجمعيات التعاونية على تنظيم هذه المسابقة الكريمة خلال الشهر الفضيل، ومهنئا مجلس الإدارة الجديد ومتمنيا له النجاح في مهمته، والنهوض بالحركة التعاونية الرائدة، مؤكدا أن الوزارة تدعم مثل هذه المسابقات التي تعمل على تقوية الوازع الديني لدى المتسابقين.

من جانبها، قالت الوكيلة المساعدة لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية شيخة العدواني، إن «هناك تعاونا بين وزارتي الشؤون والتجارة واتحاد الجمعيات لضبط مراقبة الأسعار في الجمعيات، لاسيما خلال شهر رمضان، حتى يتسنى رفع المعاناة عن كاهل المستهلكين، مشيرة إلى أنه سيتم وضع آليات محددة وأكثر دقة خلال الفترة المقبلة لضبط الأسعار في التعاونيات.

وأكدت العدواني أن الوزارة جهة رقابية، غير انها ليست سيفا مصلتا على رقاب التعاونين، بل إن جل غايتها الارتقاء بالجمعيات التعاونية في البلاد، متمنية التوفيق والنجاح لمجلس الإدارة الجديد للاتحاد في قيادة الحركة التعاونية بما يحقق آمال وطموحات المواطنين والمقيمين.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية علي هاشم الكندري حرص الاتحاد على استقرار وتوحيد الاسعار وعدم وجود مخالفات، ومراقبة تطبيق الجمعيات التعاونية للتعميمات الصادرة بهذا الشأن، موضحا أن الخطة الحالية تستهدف إيقاف النزيف الحاصل، ودعوة رؤساء الجمعيات لمتابعة خطة الاتحاد وعدم الموافقة على طلب أي شركة لرفع سعر أي سلعة استهلاكية أو تكميلية. وتوجه الكندري بالشكر لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري على رعاية الغبقة ووكيلة قطاع التعاون شيخة العدواني على الحضور إلى جانب جميع التعاونيين والقائمين على الحفل الذين اسهموا في نجاحه.

وردا على سؤال حول سلع الاتحاد ذكر أنه جرى الاجتماع مع رئيس واعضاء لجنة الاستيراد وتم تباحث توسعة وزيادة اصناف الاتحاد من جهة الجودة والعمل على أن تكون منافسة للسلع الموجودة في الاسواق المحلية وتلبي احتياجات المستهلكين بالطريقة المثلى وبالسعر الأقل.

وفي ختام الحفل، تم تكريم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدي محمد الجبري على حضوره ورعايته للمسابقة القرآنية، كما تم تكريم أبناء المرحوم بإذن الله عبدالعزيز محمد العتيبي رعاة المسابقة، وتكريم رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية علي الكندري ورئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني فيصل الصواغ، إضافة إلى تكريم الجبري للفائزين في المسابقة الرمضانية للقرآن الكريم.