طاهر: إقامة الفعاليات الرمضانية لها أثرها الكبير في إحداث عملية دمج تلك الفئة العزيزة

كريم طارق

جريا عن عادتها السنوية بمناسبة شهر رمضان الفضيل، أقام مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين مساء أمس الأول حفل القرقيعان السنوي تحت عنوان «أيام أول»، والذي يهدف إلى دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة من خلال إتاحة الفرصة لهم لإبراز مواهبهم وتحفيز قدراتهم والعمل على إكسابهم الخبرات الاجتماعية التفاعلية ودمجهم بالمجتمع والبيئة المحيطة بهم، بالإضافة إلى ترسيخ العادات والتقاليد الشعبية المتأصلة بالكويت وأهلها.

وقد تضمن الحفل جملة من الفعاليات المتنوعة من ضمنها المسابقات والفقرات الاستعراضية المميزة من تقديم أبناء مركز الخرافي فضلا عن تخصيص ركن للألعاب والألعاب الشعبية، بالإضافة إلى تقديم الأكلات التراثية وتوزيع القرقيعان على الحضور.

من جانبه، أكد نائب مدير مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين رعد ضاهر حرص المركز على إقامة مثل هذه الفعاليات الرمضانية التي لها أثر كبير في إحداث عملية دمج تلك الفئة العزيزة على قلوب الجميع، وإدخال البسمة والبهجة والفرحة إلى قلوبهم، لافتا إلى أن مثل تلك الفعاليات تأتي تحفيزا لقدراتهم وتطويرا لإمكانياتهم، بالإضافة إلى كونها تسعى إلى ترسيخ العادات والتقاليد الشعبية والوطنية الأصيلة بالكويت في نفوس الأطفال من ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع الكويتي لهم الحق في المشاركة في مختلف الفعاليات والمناسبات.

كما توجهت إدارة المركز بجزيل الشكر والتقدير إلى شركة الغانم الدولية للمأكولات الخفيفة والمرطبات على رعايتها الكريمة لهذا الحفل وتوزيع القرقيعان الخاص بهم، والتي جاءت ايمانا منهم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه تلك الفئة العزيزة على قلوب الجميع، كما توجهت إدارة المركز بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من ساهم وشارك في إنجاح هذه الفعالية وفي مقدمتهم (شركة معرض الكويت الدولي - شركة رواخ - دانكن دونتس).