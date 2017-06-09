محمد راتب

‏أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الصباحية التعاونية حسين الشمري ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم بفوز فريق ديوانية فهد الاحمد بالبطولة بعد مباراة أشعلها التشجيع والحماسة مع فريق السعسعاني ضمن المباراة النهائية، مؤكدا أن الجمعية ستمضي في تقديم أفضل الخدمات للمساهمين وأبناء المنطقة.

واشار إلى ان الحفل الختامي كان بحضور رئيس لجنة الخدمات مشعل الرشيدي ورئيس اللجنة الادارية والمالية ناصر دغيم العدواني ورئيس لجنة الانشاءات خالد عبدالله المليحان، وضيف شرف الدورة مدير عام امن الأحمدي العميد عبدالله سفاح الملا وقائد منطقة الصباحية غانم حجي.

وأضاف بانه إلى جانب ذلك حضر جمهور كبير من اهالي المنطقة، وتم توزيع الهدايا القيمة عليهم، حيث الهبوا الصالة بالتصفيق والتشجيع للفريقين المتنافسين في اجواء من الفرحة والسرور، مشيرا إلى ان مجلس الإدارة حريص على تنظيم مثل هذه الانشطة الهادفة إلى استغلال اوقات فراغ الشباب بكل ما هو مفيد ونافع صحيا وعقليا.