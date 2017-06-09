محمد راتب

أكد أمين السر في جمعية السلام التعاونية سالم الصميعي ان الجمعية احتوت حادث الحريق الذي اندلع في مخزن فرع لوازم العائلة يوم الإثنين الماضي والذي نتج عن التماس كهربائي مؤديا لتلف بعض السلع في المخزن ولدخان كثيف في السوق المركزي، ولم يتم إصابة أحد. وأفاد الصميعي بأن الجمعية أعدت تقريرا فنيا لحصر الخسائر المالية وتعويضها عبر خطة محكمة، موضحا ان مجلس الإدارة والعاملين في الجمعية تعاملوا مع الحادثة باحترافية في احتواء الموقف بالتنسيق مع رجال الاطفاء بعدما تم إغلاق السوق المركزي لتنظيف مخلفات الحريق، مطمئنا أهالي المنطقة بأن الحريق لن يؤثر على حركة مبيعات الجمعية، حيث تمت إعادة فتح السوق المركزي بسرعة عالية لتلبية احتياجات أهالي المنطقة. وشكر الصميعي رجال الاطفاء على ما قاموا به من انجاز في اطفاء الحريق بسرعة فائقة، ما ساهم في إعادة افتتاح السوق والمخزن مرة اخرى، مشيرا الى ان الحريق لن يثني مجلس الإدارة عن تقديم الخدمات المميزة لأهالي المنطقة.