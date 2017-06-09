محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية م.محمد المطيري انه استكمالا للأنشطة التي تقدمها الجمعية خدمة للمنطقة والمساهمين تم افتتاح المهرجان الرمضاني للسلع الرمضانية، وذلك لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المستهلكين من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة، حيث جرى تأمينها بكميات تتلاءم واحتياجات المستهلك، بالإضافة الى انطلاق الدورة الرمضانية لكرة القدم 3 الجاري في الصالة المغطاة بمركز شباب العارضية تحت رعاية الهيئة العامة للشباب.

وتابع في تصريح له بأنه شهد افتتاح الدورة نائب رئيس مجلس الإدارة خلف المطيري وأمين السر مبارك المطيري ورئيس لجنة المشتريات مشاري الفضلي، بمشاركة أكثر من 32 فريقا من أبناء المنطقة، مشيرا إلى ان الدورة الرمضانية في هذا العام مختلفة عن السنوات السابقة في الترتيب والتنسيق والرعاية الشاملة من قبل الهيئة العامة للشباب، ومن المقرر إجراء النهائي الجمعة المقبلة، بحضور أعضاء مجلس الأمة فراج العربيد ومحمد هايف وثامر السويط، ومدير عام الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن بداح المطيري.

وتابع بأن هناك المزيد من المفاجآت التي تخدم المنطقة وتستحق أن نسعى إليها جاهدين في مجلس الإدارة للعمل والرقي بها، وجعلها مثالا يحتذى به، إلى جانب توفير القرقيعان في السوقين المركزيين 1 و2 بأجود الأصناف والأسعار، متابعا بأنه جار ترتيب رحلة أوروبية بالتعاون مع إحدى شركات السياحة والسفر بأسعار خاصة مخفضة خدمة للمساهمين.

وفيما يتعلق بالبرنامج الصيفي، ذكر المطيري أنه يجري العمل على تجهيز البرنامج الصيفي لهذا العام بتخفيضات كبيرة مقدمة من الشركات الترفيهية والتعليمية خدمة لأبناء المساهمين، كما تم الإعداد للمسابقة الرمضانية لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المساهمين بالجمعية للبنين والبنات، والمقررة إقامتها بمسجد عائشة النجراني.