صرح نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية في الهيئة العامة للصناعة م.فهاد المطيري بأن احتفال العالم اليوم بيوم الاعتماد الدولي العاشر جاء تحت شعار «تزويد الثقة في التشييد وبيئة البناء» ليكون مرتبطا بصناعة التشييد وبيئة البناء.

واختيار الشعار لهذا العام يعكس الأهمية القصوى للثقة التي تقدمها خدمات الاعتماد في صناعة التشييد وبيئة البناء عن طريق رفع مستوى التوعية بأهمية الاعتماد في مجال صناعة التشييد وبيئة البناء.

وأضاف المطيري ان جهات المواصفات وجهات تقويم المطابقة تعتمد في عملها على احتياجات الأسواق والتي تغطي قطاعات كبيرة ومنها قطاع البناء والتشييد الذي يشمل مواد ومنتجات البناء والتقنيات المستخدمة في البناء وممارسات البناء والصحة والسلامة في مواقع البناء وتأثيرات البناء على البيئة، وصولا الى استخدام التكنولوجيا الرقمية في المباني الذكية.

وأشار الى ان عمليات الاعتماد هي عمليات غير متحيزة ومحايدة بطبيعتها، وتعتبر أعلى مؤشر للشفافية وأكثرها قبولا في العالم على نحو واسع لما يمنح من المصداقية والموثوقية لنتائج جهات تقويم المطابقة.

كما أفاد بأن قطاع التشييد والبناء ذو أهمية كبيرة في العالم ويصب هدفه دائما في تطوير الاقتصاد وخلق فرص وظيفية، كما انه ذو أهمية كبيرة للبيئة. حيث ان حجم مخرجات البناء المتوقعة للنمو في تزايد كبير على مستوى العالم بسبب الزيادة العالمية في النمو السكاني.

وبما ان نصف السكان يعيش في مدن فإن هناك حاجة ماسة تجارية للبناء المحلي وزيادة البنية التحتية والتي تزداد باستمرارية زيادة النمو السكاني، وفي الوقت نفسه هناك تناقص في المواد الطبيعية وضغوطات مالية على القطاعين العام والخاص، مما يترتب على ذلك أهمية تحدد المتطلبات ذات العلاقة بالبيئة بسبب تأثيرات التشييد والبناء على البيئة والتوجه لاستدامة مشاريع البناء على المدى البعيد للمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة.

وأشار الى ان دولة الكويت متمثلة بالهيئة العامة للصناعة تشارك سنويا في اجهزة الاعتماد الوطنية والاقليمية والدولية الاخرى في دول العالم للاحتفال بهذا اليوم لرفع مستوى المعرفة والوعي بأهمية أنشطة الاعتماد وعلاقتها بحماية المستهلك من خلال الحصول على خدمات ومنتجات آمنة وموثوقة، وخلال هذا العام أصبحت الكويت متمثلة في الهيئة العامة للصناعة عضوا في المنظمات الاقليمية والدولية للاعتماد وهي:

٭ منظمة التعاون الدولي لاعتماد الخبرات ILAC.

٭ منظمة التعاون الاقليمي الآسيوي الباسيفيكي للمختبرات APLAC.

٭ الجهاز العربي للاعتماد ARAC.