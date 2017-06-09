بشرى شعبان

أعلن الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون حسن كاظم ان فرق التفتيش الميداني رصدت 12 مخالفة لضوابط العمل الخيري في مناطق متفرقة من البلاد.

وأوضح كاظم في تصريح صحافي أن المخالفات عبارة عن اقامة اكشاك لجمع الملابس وهي ممنوعة وفق ضوابط وقرارات تنظيم العمل الخيري وان فرق التفتيش استعانت بفرق ازالة مخالفات العمل الخيري والتي تضم بلدية الكويت والتي أزالت بعض هذه الأكشاك في منطقة سعد العبدالله على ان تستكمل اليوم إزالة باقي الأكشاك المخالفة.

وأكد كاظم أن وزارة الشؤون ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بقطاع التنمية الاجتماعية ستستمر في مراقبة ومتابعة العمل الخيري للحد من مثل هذه المخالفات، مؤكدا أن تنظيم العمل الخيري في السنوات الأخيرة اثبت العديد من الإيجابيات منها زيادة حجم التبرعات الخيرية ووصول التبرعات إلى مستحقيها والمحافظة على سمعة العمل الخيري.

وذكر كاظم أن من المشاركين في فرق الإزالة فلاح الفضلي من «الشؤون» وكل من أحمد الوردان وسعد الشمري وفهد الظفيري من بلدية الكويت.