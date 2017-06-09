عضوية الكويت بمجلس الأمن حصاد حكمة ونتاج حنكة أمير الإنسانية

تقدم العالم الكبير فضيلة د.أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الشريف سابقا وعضو هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بخالص التهاني والتبريكات من مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لمناسبة الأيام الرمضانية المباركة.. وأوصل التهنئة إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والى أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية والشعب الكويتي الكريم. وقال هاشم في تصريح صحافي خص به «الأنباء» فور وصوله الى البلاد مساء أمس تلبية لدعوة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمشاركة في إحياء أيام وليالي شهر رمضان المباركة: للكويت أميرا وحكومة وشعبا مكانة خاصة في نفوسنا كمصريين نعتز أيما اعتزاز بهذا البلد العربي الإسلامي الذي يجسد الحكم الإسلامي الرشيد في أجمل معانيه سواء من حيث سياساته المتوازنة مع البلدان الأخرى أو من حيث آثار العمل الخيري والإنساني الذي أصبح قولا وفعلا صناعة كويتية بحق وأضاف: وعليه فليس بمستغرب على الإطلاق أن يكون اللقب الأممي غير المسبوق (قائد العمل الإنساني) حصريا لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وأن تكون الكويت (مركز العمل الإنساني) وهما لقبان مستحقان تماما وشخصيا ما ذهبت الى بلد هنا أو هناك في أرجاء المعمورة الا ورأيت عيانا بيانا آثار هذا العمل الخيري والإنساني. وعلق الدكتور هاشم على الفوز الساحق للكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن متسائلا: ومن غير الكويت يستحقها؟ ثم أردف قائلا: هذا دليل قاطع وبرهان ساطع على توازن السياسة الكويتية الخارجية وعلى الحكمة والحنكة التي يتمتع بهما سمو الأمير وعلى المكانة الديبلوماسية المرموقة التي وضع بذرتها ورعاها حتى نمت وأينعت منذ أن كان سموه وزيرا للخارجية لعقود من الزمان وما من شك أنها حصاد لزرع استحق الرجل أن يقطف ثمرته بتصويت تم بالإجماع تقريبا وكلي يقين وثقة أن هذه العضوية في مجلس الأمن والتي تعكس المكانة الكبيرة التي بلغتها الكويت على الصعيد الدولي سوف يكون لها أثر طيب خصوصا في ظل حالة التوتر التي تشهدها مناطق عديدة في العالم. واشاد د.هاشم بعمارة المساجد في الكويت وقال: ما رأيت بلدا يعمر فيها مساجد الله كما الكويت التي تستحق المساجد فيها أن تكون وجهة للسياحة الدينية والشيء الطيب أن معظم هذه المساجد تم بناؤها بمبادرات شخصية وتسابق الى عمل الخير كما أن مسابقات حفظ كتاب الله التي تنظمها المساجد أصبحت نموذجا يحتذى فاللهم اجز من يرعاها ومن يعمر المساجد كل خير.