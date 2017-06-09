عريقات: الفيلم امتنان وعرفان بدور الكويت الرائد في الداخل والخارج

استقبل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج في مكتبه أمس الخميس رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة إيمان عريقات ومساعد برامج عبدالعزيز خريبط لتسليمه نسخة من فيلم «بكلماتهم وأصواتهم» الذي يوثق للدور الإنساني الذي تقوم به الكويت في الداخل والخارج.

وأعرب الشيخ مبارك خلال المقابلة عن بالغ التقدير لإنتاج هذا العمل الفني المتميز الذي يظهر دور الكويت في مساعدة الشعوب المنكوبة جراء الظواهر الطبيعية والحروب الأهلية والدولية والعمل على توفير الحياة الكريمة لهم. وأكد أن الشعب الكويتي جبل على مساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين مشيرا إلى التقدير الدولي لجهود الكويت في هذا المجال والتكريم الأممي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتسمية سموه (قائدا للعمل الإنساني) ودولة الكويت (مركزا للعمل الإنساني).

من ناحيتها، أشادت عريقات بدور الكويت الإنساني، مؤكدة أن فيلم «بكلماتهم وأصواتهم» يأتي امتنانا وعرفانا لهذا الدور الرائد للكويت داخل حدودها وخارجها. وأوضحت أن الفيلم الوثائقي يسلط الضوء على العمليات الإنسانية التي تقوم بها المنظمة الدولية للهجرة وأثرها الإيجابي في تحسين حياة المتضررين والتي نفذت بتمويل سخي من الكويت. وأشارت عريقات إلى أن الفيلم تم تصويره في أماكن إيواء اللاجئين والمهجرين في كل من سورية والأردن ولبنان وتركيا والعراق إضافة إلى الكويت واستغرق العمل به مدة ستة أشهر. حضر المقابلة نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية والاتصالات عبدالحميد ملك ونائب المدير العام لقطاع التحرير سعد العلي.