أكد فهد يوسف الميلم أن من الأسباب الرئيسية لفوز الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن السياسات الكويتية المتوازنة الرشيدة والواقعية في التعامل مع أجندة قضايا مجلس الأمن. وتوجه الميلم بالتهنئة إلى القيادة السياسية ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي بهذه المناسبة، معلنا فخره واعتزازه بكويتيته وبالقائد الحكيم الذي يدفع الكويت دائما لصدارة الامم سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد صاحب الحكمة السياسية الرشيدة التي يعلمها القاصي والداني في كل بلدان العالم التي امتدت اليها أيادي سموه البيضاء فأغدقت عليهم من خيره وحكمته ما ينفع الناس. وأضاف الميلم انه يجب استثمار علاقاتنا الطيبة مع الدول الاعضاء في الأمم المتحدة، وبخاصة دول منطقة الشرق الاوسط، بهدف العمل على تعزيز امن واستقرار المنطقة، وفق مبادئ واهداف ميثاق الأمم المتحدة وبنود القانون الدولي.

وتابع: اذ نتطلع للكويت من خلال علاقتها الديبلوماسية والصديقة مع دول العالم الى تمثيل المجموعات السياسية والاقليمية التي تنتمي اليها، لتنقل اهتمامات وطموح تلك المجموعات على نحو يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الاقليمي والعالمي.

وفي الاخير، أكد فهد يوسف الميلم ان على كل كويتي ان يفخر بحمله لاسم الكويت وان يعتز بقائده الانسان امير الانسانية حقا سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، أطال الله عمره وسدد خطاه ووفقه لما فيه خير البلاد ورفعة شأنها. فما شهدته الكويت منذ وطأت قدما سموه بلاط السياسة منذ 50 عاما حتى تغيرت نظرة العالم للكويت ولقيادتها المتطلعة لرفعة وتقدم الكويت.