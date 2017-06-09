دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين المتقدمين بطلبات سكن لديها حتى تاريخ 31/ 12/ 2009 وما قبل والراغبين بالتخصيص على شقق حكومية في شمال غرب الصليبخات والتي تشتمل على 35 شقة بمساحة 400م2 إلى مراجعة صالة الخدمة الإسكانية بمبنى المؤسسة ـ جنوب السرة ـ الدور الأرضي أو الفروع التابعة لها في الحكومة مول في مناطق الجهراء وجابر العلي وجليب الشيوخ أثناء فترة الدوام الرسمي، تمهيدا للنظر في التخصيص لهم.

وأهابت المؤسسة بالمراجعين لاصطحاب المستندات التالية: صورة من البطاقة المدنية للزوج والزوجة والأبناء، صورة من عقد الزواج في حال وجود زوجة ثانية، صورة من عقد الطلاق (لمن لديه مطلقة)، شهادة من وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري ـ باسم الزوج والزوجة الكويتية أو الخليجية (والأبناء إن وجدوا) مضاف لها الرقم المدني وأن يكون الاسم مطابقا للبطاقة المدنية، إلغاء طلب القرض العقاري لدى بنك الائتمان الكويتي (إن وجد)، وشهادة راتب حديثة تفصيلية للذي يعمل في القطاع الحكومي + شهادة من التأمينات الاجتماعية بمدد الاشتراك. وبالنسبة لمن يعمل في القطاع الخاص، فعليه إحضار شهادة راتب تفصيلية حديثة تبين عدم تقاضيه بدل إيجار أو بدل سكن من عمله + شهادة من التأمينات الاجتماعية بمدد الاشتراك. أما إذا كان المتقدم متقاعدا أو يعمل في القطاع الخاص، أو لا يعمل، فعليه إحضار شهادة حديثة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.