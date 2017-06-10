معظم المزارعين المنتجين ملَّوا من الوعود.. والاتحاد ندٌّ للهيئة! جاسم احمد الأمير

الخلافات تعصف بالاتحاد الكويتي للمزارعين.. والكل يتفرَّج!

تفعيل قرار سحب الحيازات غير المستغلَّة.. والإرشاد غائب

التوسعات حق للمزارعين الجادين في العبدلي والوفرة

القطاع الزراعي تائه.. والزراعة في الكويت الى الهاوية.. ومشاكل المزارعين تتفاقم.. والخلافات الشخصية تعصف بالاتحاد الكويتي للمزارعين.. ذلك كله تقع مسؤوليته بالدرجة الأولى على الدولة، نعم، على الدولة اولا ان تعمل بجد على وقف انحدار الزراعة إلى الهاوية ثم يأتي دور المزارعين.



بهذه العبارات اللاذعة.. خاطب نائب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين الأسبق جاسم احمد الأمير، المحرر الزراعي في «الأنباء» و«المزارع» الزميل عدنان مكاوي، والغضب يعتريه من الحال الصعب الذي وصلت اليه الزراعة في الكويت وهو حال مزرِ من مظاهره هجر العديد من المزارعين الاوائل بل والمؤسسين للمزارع الانتاجية في المناطق الزراعية للزراعة الانتاجية وتحويل الكثير من المزارع في الوفرة والعبدلي الى متنزهات ترفيهية وحدائق خاصة وقد عزا المزارع جاسم الأمير ذلك الى جملة من الاسباب ابرزها غياب خطة زراعية علمية وعملية يزرع بموجبها المزارعون ونفص العمال.. وموافقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على تجزئة المزارع الى مساحات تقل كثيرا عن 50 ألف متر مربع، في السنوات الأخيرة وغياب الأبحاث العلمية والتجارب الزراعية، وعدم وجود ارشادات زراعية يسير على هديها المزارعون في شمال البلاد وجنوبها.. والى التراخي في تطبيق قرار سحب القسائم الزراعية، غير المستغلَّة زراعيا، والتسويف في تشجيع المزارعين الجادين في الوفرة والعبدلي بعدم الموافقة على المزارع تائه يعمل من دون خطة أو إرشاد من هيئة الزراعة التوسعات التي يستحقونها، والى تراجع الدعم الحكومي للقطاع النباتي رغم الميزانية الجيدة المخصصة لهيئة الزراعة.. مبينا أن للمزارعين المنتجين المثابرين في العبدلي والوفرة ولممثلي المزراعين الاوائل الفضل الأول في انشاء هذه الهيئة.. وبدلا من ان تسعى هذه الهيئة لرضا المزارعين كما كانت في السنوات الأولى لنشأتها وتحديدا ايام الله يذكره بالخير الشيخ ابراهيم الدعيج الصباح، صار معظم ممثلي المزارعين يسعون لرضا مسؤوليها عنهم لمكاسب ولأغراض شخصية - للأسف الشديد - وانا آسف لأن المفروض ان يكون الاتحاد ندا للهيئة لا تابعا لها.. ندا من اجل مصلحة المزارعين جميعا.



واضاف نائب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين الأسبق لحوالي عقد من الزمان من أواخر الثمانينيات حتى أول التسعينيات، متسائلا: اين نحن من الأمن الغذائي المأمول بعد كل الملايين التي صرفتها الدولة وتصرفها على هيئة الزراعة ودعم المزارعين والمربين والصيادين وغيرها من المشتغلين والمهتمين بتنمية الثروة الزراعية وتطويرها.. وقال: هل الأمن الغذائي يعني انتاج خيار وطماطم، وما اليها فقط؟! انا اتساءل ومن حقي ان اتساءل، لأن القطاع الزراعي مهم وهام أو هكذا يجب لأنه يهم بنسبة كبيرة الشعب صاحب هذه الملايين ولأن هناك كويتيين يمتهنون الزراعة الآن ويعتمدون عليها في كسب معيشتهم جزئيا. الإنتاج على الحدود مشقة وتعب وإرهاق وقال: انا ارى ومن واقع تجربتي الزراعية في العبدلي ومن واقع اهتماماتي بالقضايا الزراعية، ان الزراعة في انحدار والقطاع الزراعي الى الهاوية.. وان الدولة هي المسؤولة عن وقف هذا الانهيار وهذا الانحدار بتفعيل أعمال مجلس ادارة هيئة الزراعة ليوجه مسؤولي هيئة الزراعة الى السبل القادرة على تحقيق جزء من الأمن الغذائي المنشود، فالكثير من الناس لا يلمسون انجازا من المجلس حتى ممثلي المزارعين لا نلمس من معظمهم اي انجاز زراعي، فهل المزارعون يريدون اتحادا بصاما للهيئة، او اتحادا مهمته توزيع البسطات وكيفية تأجيرها للغير، وانا اسأل المزارعين لأن دورهم كبير في ان يكون اتحادهم كما كان في سنواته الأولى وحتى الوسطى مدافعا قويا عن حقوقهم، والوقائع تشهد بصحة ما أقول فرغم صداقتنا الحميمة لرئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وابوتنا الصادقة والمخلصة للشيخ سعد العبدالله - طيب الله ثراه - لم نتردد انا وزملائي في مجلس ادارة الاتحاد في الثمانينيات من نقد تباطؤ الحكومة آنذاك في الاستجابة لمطالب المزارعين وتحقيق طموحاتهم.. ولما شعرنا بالعجز.. مشينا وتركنا الاتحاد لغيرنا ليواصل المسيرة الشاقة، اذكر هذا مع اعترافي بأن عصر الشيخ ابراهيم الدعيج في هيئة الزراعة كان بحق العصر الذهبي للزراعة في الكويت، فقد كان صاحب قرار ومن قراراته الجريئة ان يوجه الدعم الحكومي لبناء بيوت زراعية ويحدث الزراعة ويطورها، بدلا من دعم خيار وطماطم، لا فائدة منه الا لقلة من الناس.. وكأنا نذهب الى الحدود في الشمال والجنوب لنزرع الخيار وننتج الطماطم فقط!؟والشاهد من كلامي ان لممثلي المزارعين الدور الأكبر في تحقيق مطالب المزارعين، لذا فإن المزارعين مطالبون بالالتفاف حول اتحادهم العريق وحضور جمعياته كما كانوا ايام كانت الجمعيات تعقد في غرفة تجارة وصناعة الكويت.. لمناقشة التقريرين الاداري والمالي مناقشة مستفيضة واعية، كي يكون هناك تحكم في مصاريف الاتحاد التي زادت كثيرا عن الحد المعقول، فإلى متى يبقى الاتحاد تعصف به الخلافات؟ والى متى تبقى معظم مجالس ادارات الجمعيات والاتحادات الزراعية تتفرج وهي صامتة لا تحرك ساكنا لديها من اجل تعديل المسار الزراعي في البلاد، وتوجيهه الوجهة التي تخدم البلاد والعباد حاضرا ومستقبلا!؟

مناشداً المزارعين توريد الجيد من الثمار والخضار

المطيري: الأوضاع في سوق الأندلس - الرقعي من حسن إلى أحسن

إقبال المستهلكين يتزايد على سوق اتحاد المزارعين محمد المطيري



أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين ورئيس لجنة السوق فيه محمد المطيري أهمية طرح الثمريات والخضراوات الصالحة من دون الطالحة في سوق اتحاد المزارعين في الأندلس كي يقل العرض منها، وبالتالي يزيد سعرها، والأهم كي يحصل المستهلك على إنتاج جيد صالح للاستخدام الآدمي ويرفع سمعة المنتج المحلي الوارد الى هذا السوق الذي يعتبر واحدا من سوقين كبيرين مخصصين لتسويق المنتج المحلي في الكويت والثاني هو سوق شركة «وافر» في الصليبية.

وقال المطيري: إن الأوضاع التسويقية في سوق الأندلس تنتقل من حسن إلى أحسن، مناشدا كل المزارعين المنتجين أداء مهمتهم الصعبة في إصلاح حال السوق بعد مدة طويلة من الفوضى التي تضرب أرجاءه، ومن صور مساعدة المزارعين المأمولة هنا ألا يسمح المزارع بتنزيل الثمار المضروبة أو غير الجيدة الى هذا السوق المهم جريا وراء حساب الدعم الحكومي المقرر على المبيع من المنتج المحلي لأن بعض المستهلكين وخصوصا من أصحاب بعض المطاعم يقبلون على النوعية المتواضعة من الثمار ليشتروها بأسعار بخسة ويفرموها أو يطبخوها ويقدموها لزبائنهم.. وهذا يتم على حساب الثمار الجيدة (والنخب الأول) التي ينزلها أو يطرحها معظم المزارعين في الوفرة والعبدلي، فينزل سعرها.

السوق واحد والثمر أنواع

وأضاف أن الاسعار يتحكم فيها العرض والطلب، لكن يتحكم فيها التنظيم الجيد والعرض الجيد أيضا، وهذا ما يقوم به مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين الحالي برئاسة براك الصبيح بالتعاون مع المزارعين المنتجين الجادين الذين يهمهم المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة ويوردون إنتاجا رائعا كما وكيفا أمثال المزارع الكبير فيصل الدماك الذي يستحق بالفعل لقب «سلطان الزراعة في الكويت» عن جدارة واقتدار يتمثل بآلاف الصناديق اليومية المملوءة من خيرات الأرض الكويتية المباركة، وها نحن في بداية الأسبوع الثاني من شهر رمضان الفضيل نجده يطرح الطماطم والخيار والباذنجان والفلفل بنوعيه والكوسا وغيرها كثير، ويتعاون معنا بتسويقها بأسعار متهاودة لجموع المستهلكين في هذا الشهر الفضيل.

ووعد المطيري بمزيد من الإصلاحات في سوق الأندلس والرقعي، شاكرا العديد من رؤساء الجهات المعنية لمساعدتهم اتحاد المزارعين بشأن تسويق منتجاتهم المحلية الطازجة، وخص بالشكر محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود ومختار الأندلس متعب الفجي.

مجرد أرقام..!

٭ مصروفات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 98 مليونا و185 ألف دينار.

الإيرادات 7 ملايين و143 ألف دينار فقط! في ميزانية هيئة الزراعة التي صوت عليها بالموافقة مجلس الامة قبل أيام!

٭ مجموع أموال الاتحاد الكويتي للمزارعين والمطلوبات كما في 31 مارس 2017 وفي التقرير المالي لسنة 2016/2017 المطبوع والموزع على المزارعين 2 مليون و889 ألفا و589 دينارا عام 2017، وفي العام الذي سبقه 2016 بلغ المجموع ثلاثة ملايين و339 ألفا و520 دينارا.. الذي لم تصوت عليه جمعية «المزارعين» في 24/5/2017.

دعم القطاع النباتي يتراجع مليون دينار!

أبدى العديد من المزارعين المنتجين استياءهم من تخفيض ميزانية الدعم الحكومي للقطاع النباتي بمقدار مليون دينار.

فقد أوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين السابق عيد ساري ان مسؤولي الدعم في هيئة الزراعة يغيرون ويبدلون في لائحة الدعم النباتي السنوية سواء من حيث عطاء المتر المربع المزروع او من حيث القيمة المقررة على كل كيلوغرام يُباع في سوق الخضار والفواكه.. من دون مراجعة أصحاب الشأن ألا وهم المزارعون، فكيف يتم تخفيض الدعم بمليون دينار بالتمام والكمال مع ان المفروض ان يزيد الدعم ليواكب زيادة انتاجنا حقليا ومحميا؟!

ممنوع تشغيل العمال ظهراً

شدد النائب في مجلس الامة الحميدي السبيعي على ضرورة ان يلتزم القطاعان الحكومي والخاص بعدم تشغيل العمال في أوقات الظهيرة، حماية لهم من أشعة الشمس المؤذية طوال أشهر الصيف الحارة في الكويت، بما يتفق مع جوهر القانون الإنساني رقم 6 لسنة 2010 والذي يقضي بحظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا في الفترة الممتدة من أول شهر يونيو حتى نهاية شهر أغسطس.

غداً غبقة اتحاد المزارعين

دعا مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين برئاسة براك الصبيح إلى غبقة رمضانية غدا الأحد على شرف اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للمزارعين الذين صاروا بالمئات بعدما كانوا بالعشرات فقط في رمضان الماضي.. وكل عام وأنتم بخير.

الزراعيون الأوائل

المزارع المرحوم يوسف المخلد (أبوأحمد)





يُعتبر المزارع يوسف المخلد من أوائل الكويتيين الذين حازوا مزارع في منطقة الوفرة الزراعية في منتصف السبعينيات من القرن الماضي ومن زملائه المجاورين له في الوفرة آنذاك المزارع محمد احمد الرشيد وعبدالله المانع..

كان المخلد مساندا قويا للمزارعين سواء من خلال عضويته القوية في مجلس الأمة او من خلال علاقاته الوثيقة مع أصحاب القرار بالدولة.

ورغم علاقته الطيبة مع مجالس إدارات الاتحاد الكويتي للمزارعين إلا انه خرج بهدوء ذات مرة من احدى جمعياته العمومية من غرفة تجارة وصناعة الكويت، احتجاجا على عدم توزيع التقريرين الإداري والمالي على الأعضاء المزارعين قبل أيام من انعقاد الجمعية.. وعلى محاولة البعض تمرير التقريرين «سلقا» أي من دون مناقشة مستفيضة لهما.. كما عرف بعطفه على العمال الزراعيين وحقهم في تغيير مزارعهم اذا لم يرتاحوا فيها بل ونقل إقامتهم لدى الغير بسهولة ويسر..!

سلامات للمزارع الجويسري

فيصل الجويسري

يتعافى المزارع فيصل عوض الجويسري من الوعكة الصحية التي ألمت به قبل أيام وأدخلته المستشفى لإجراء عملية تكللت بالنجاح.

سلامات وما تشوف شر عم «فيصل» ونشوفك في العبدلي قريبا!

دعوة.. لمسؤولي هيئة الزراعة

فكرة توزيع قسائم على امتداد الحدود الشمالية والجنوبية للمتقاعدين الكويتيين الذين لم يحصلوا على قسائم من الدولة فكرة جيدة تحدث عنها مسؤولو هيئة الزراعة الحاليون والسابقون، فهل بدأت هيئة الزراعة في الرابية باستقبال طلبات التخصيص، كي لا نفاجأ بأسماء المئات الذين حصلوا عليها بعد فترة طويلة او قصيرة دون غيرهم ممن يحلمون بقسيمة زراعية؟!

المطلوب توضيح الأمر من أعلى المستويات وتحديد مسطرة واحدة للتوزيع.. ان بدأ فعلا!

مجلس جديد لجمعية الوفرة الزراعية التعاونية

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارها رقم 24 لسنة 2017 بحل مجلس ادارة جمعية الوفرة الزراعية التعاونية وتعيين مجلس ادارة جديدة.

وعزا القرار الوزاري الصادر يوم 29/5/2017 هذا الحل لارتكاب مخالفات مالية وادارية جسيمة وردت بتقرير اللجنة المرفوع من قطاع التعاون لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للعرض على الوزيرة هند الصبيح ووفق القرار فإن مجلس ادارة جمعية الوفرة يتكون الآن من: عقل حربي علي رئيسا لمجلس الادارة، ومرزوق يوسف الرشدان نائبا للرئيس، وراشد خلف خليفة أمينا للسر، ومفلح مبارك مفلح أمينا للصندوق، وكل: من إبراهيم عيسى المعتوق، وعبدالكريم عامر منور هلال، ومساعد عبدالرحمن الكوس، وناجح محمد شويرب العجمي، وطلال مرزوق الصواغ اعضاء.

إخلاء سوق الوفرة للخضار والفواكه من الطيور والأرانب الحيَّة!

أخلت الجهات المعنية سوق الوفرة للخضار والفواكه الكائن قرب السوق المركزي لجمعية الوفرة التعاونية الزراعيــة وسط الشــارع الرئيسي في الوفــرة شـارع محمد الجلال السهلي من الطيور والأرانب الحية المعروضة للبيع.

وتأتي هذه الخطوة وفق المزارع بكر البكر في اطار سياسة الحفاظ على سلامة صحة الانسان وبيئته خصوصا بعد تداول أنباء عن انتشار مرض انفلونزا الطيور في بعض الطيور المرباة في الكويت وتفاديا للروائح المنفرة المنبعثة من حظائر الطيور والأرانب في سوق اغلب نشاطه بيع وشراء المنتجات الزراعية خضار وثمار محلية ومستوردة.