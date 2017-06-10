الكليب لـ «الأنباء»: «ريل إستيت هاوس» مستعدة لبناء مخفر ومستوصف

في المباركية شريطة تخصيص الدولة للأرض

عاطف رمضان

أقامت شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير يومي أمس واول من امس مهرجان قرقيعان المباركية في ساحة مسجد بن بحر، حيث تضمن مسابقات متنوعة وتوزيع القرقيعان على الأطفال.

وحضر المهرجان رئيس مجلس ادارة شركة ريل إستيت هاوس ـ المسؤولة عن إدارة سوق المباركية ـ م.عبدالرحمن الخنة والرئيس التنفيذي لشركة ريل استيت هاوس علي الكليب، ومدير عام شركة ليدرز جروب للاستشارات والتدريب نبيلة العنجري، والمستشار السياحي محمد ناجيا، ومدير سوق المباركية قيس الحرب.

واكد الرئيس التنفيذي لشركة ريل استيت هاوس علي الكليب في تصريح لـ«الأنباء» أن الهدف من اقامة هذا المهرجان هو احياء هذه المناسبة الشعبية كونها من العادات والتقاليد الكويتية المتوارثة وكذلك ادخال السرور في قلوب اطفالنا وتجميع الاسر للاستمتاع بالاجواء الرمضانية في منطقة المباركية.

واضاف الكليب ان الشركة تعمل على تطوير سوق المباركية عبر اصلاحات المباني والكهرباء والمجاري، واقترح ان تخصص الدولة ارضا لبناء مخفر ومستوصف صحي في سوق المباركية على ان تنفق الشركة تكاليف البناء والاجهزة وغيرها من المتطلبات التي تخص انشاء المخفر والمستوصف الصحي، خصوصا ان هذا السوق يكتظ بالمواطنين والمقيمين.

واشار الكليب الى ان الشركة تقبل اقتراحات المواطنين لدراستها والنظر في امكانية تنفيذها، مضيفا انها بالتعاون مع جهات اخرى تدرس ايجاد حلول لبعض المشكلات ومنها الروائح الصادرة من سوق السمك في المباركية.

واشاد الكليب بالجهود التي تبذلها الشيخة امثال الاحمد وكذلك محافظ العاصمة وتعاونهما مع الشركة فيما يخص خدمات سوق المباركية، معربا عن شكره وتقديره لممثلي شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير، مبينا ان الدور الذي تقوم به منطقة سوق المباركية حيوي للاقتصاد ويهم جميع فئات المجتمع الكويتي.

وقال الكليب ان شركة ريل استيت هاوس هي المسؤولة عن إدارة سوق المباركية حيث تهدف الى وضع هذا السوق على مقدمة الخريطة السياحية إقليميا، مبينا أن الشركة لا تسعى إلى تحقيق الأرباح فقط بقدر ما تحمل على عاتقها مسؤولية اجتماعية تجاه سوق المباركية الذي يعد واجهة للكويت.