كريم طارق

في أجواء ملؤها الود والمحبة استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المهنئين بشهر رمضان المبارك في ديوان المغفور له الشيخ حمود الفيصل المالك الصباح طيب الله ثراه في منطقة أبوحليفة، الذي غص بالمدعوين من جميع أطياف المجتمع الكويتي من شيوخ وسفراء ووجهاء وأهالي المنطقة الذين توافدوا لتقديم التهنئة بالشهر الفضيل.

وبهذه المناسبة، قال الحمود إن شهر رمضان يتميز بأجواء روحانية ودينية واجتماعية، يحرص الجميع على إنجاحها من خلال زيادة التواصل والتعاون بين مختلف فئات المجتمع، وهو ما عرف عن الكويتيين على مر السنين من ألفة ومحبة وتعاون، معربا في الوقت ذاته عن شكره لجموع المهنئين.

وأضاف الحمود: في هذا الشهر الفضيل نثمن ونقدر مساعي صاحب السمو الأمير وأمير الإنسانية وصقر السلام على مبادرته الطيبة لرأب الصدع الخليجي، داعيا المولي عز وجل أن يمن على الكويت وقيادتها وشعبها بالأمن والآمان، وأن يحفظ خليجنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.