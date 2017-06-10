وزعت حملة «الكويت بجانبكم» التي تمولها جمعية الهلال الاحمر الكويتية أمس الأول الخميس دفعة جديدة من المساعدات الغذائية للنازحين في مدينة الموصل العراقية وذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.



ووزعت المساعدات عن طريق الجمعية الطبية العراقية الموحدة للاغاثة والتنمية الشريك المحلي للجمعية الكويتية للاغاثة وباشراف سفارتنا في العراق وخلية ادارة الازمات المدنية التابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي.



وقال رئيس الجمعية الطبية العراقية د.احمد الهيتي لـ (كونا) إن المساعدات الجديدة شملت اربعة الاف سلة غذائية ممولة من قبل جمعية الهلال الاحمر الكويتي في إطار حملة «الكويت بجانبكم».

وبين أن التوزيع كان على دفعات بدأت اليوم بتوزيع 750 سلة غذائية على النازحين في منطقة (الشقق السكنية) في حي اليرموك بالساحل الأيمن للموصل على ان توزع باقي الكمية خلال الأيام الثلاثة المقبلة.