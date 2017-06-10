ثمّن مدير عام لجنة التعريف بالإسلام م.عبدالعزيز الدعيج التعاون اللامحدود الذي تحظى به اللجنة من قبل الأمانة العامة للأوقاف، مشيدا بدورها الريادي حيال تنفيذ مشروع ولائم إفطار الصائم الذي تقيمه اللجنة بشتى أفرعها المنتشرة من الجهراء إلى الوفرة حيث قدمت أمانة الأوقاف 50 ألف وجبة إفطار صائم للجنة خلال هذا العام، مؤكدا أن الشراكة بين لجنة التعريف بالإسلام والأمانة العامة للأوقاف نموذج يحتذى.

وأضاف أن ولائم إفطار الصائم باللجنة تختلف عن باقي الجهات، إذ انها «إفطار ودعوة» تتخللها محاضرات ولقاءات دعوية وخواطر قبيل الإفطار لضيوف الكويت من الجاليات الوافدة، ونرحب بكل من يزورنا من شتى الجنسيات والأديان، فلطالما كانت ولائم الإفطار التي تسعد الناظرين بما تضمه من مزيج من الثقافات واللغات والألوان وقد كان أغلبهم من قبل يعبد آلهة شتى، ولكن جمعهم الإسلام على التوحيد وهاهم اليوم في صفوف المسلمين الصائمين، بل ان غير المسلمين يأتون لتناول الطعام ونرحب بهم، ولله الحمد كانت الولائم سببا في إشهار إسلامهم كونهم يسمعون الدروس والمحاضرات ونعرفهم بأخلاق الإسلام وآدابه وغيرها من الوسائل الدعوية.



وأكد الدعيج: اننا نحرص على أن تكون الوجبات مشبعة ومميزة فنتعاقد مع الشركات ذات السمعة الجيدة ونزور أماكن الطبخ، ويتواجد مشرف بشكل يومي للإشراف على توزيع الوجبات والتأكد من جودتها ويرفـع تقريرا شاملا عن الوجبات فـشـعارنا «شرف لنا خدمة ضـيوف الرحمن».