قال رئيس مبرة الآل والاصحاب د.عبدالمحسن الجارالله الخرافي ان ملتقى الآل والاصحاب الرمضاني في دورته الثانية سينطلق الاحد 11 الجاري على مسرح د.سعاد الصباح في رابطة الادباء الكويتيين بمشاركة د.نايف العجمي والشيخ حسن الحسيني ود.احمد علي.



وأضاف أن مبرة الآل والاصحاب دأبت على التنوع في انشطتها لنشر تراث الآل والاصحاب وغرس محبتهم في نفوس المسلمين وتجلية المفاهيم الخاطئة عنهم لدعم الوحدة الوطنية والاسلامية، كما سارت على تلقي الافكار والتعاون مع مختلف الاطياف، ونفذت ملتقاها الرمضاني الاول في العام الماضي والذي نقل كثيرا من المعاني متمثلا بقصائد الشعر التي صدح بها شعراء كويتيون فضلا عن محاضرات ابرزت صورا من محبة الآل والاصحاب في التراث الكويتي.

اما الملتقى الرمضاني الثاني الذي سيحمل الهوية الاسلامية الداعية للوحدة من خلال الحديث عن شبكات التواصل الاجتماعي ودورها في خدمة تراث الآل والاصحاب، فإن اهمية الملتقى تتجلى في زمننا المعاصر، حيث ان العالم قرية صغيرة في ظل العولمة، فإن وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي خصوصا تعد اللاعب الرئيسي والفاعل على الساحة الثقافية والاجتماعية.



ولما كان العمل الاسلامي رائدا باستمرار في استثمار تلك الوسائل في تعميم النفع والفائدة، فقد انفتحت المبرة منذ نشأتها على الوسائل الاعلامية والتواصلية المختلفة لتعظيم الاستفادة من إصداراتها، وتبليغ رسالتها الوسطية التنويرية وتعميمها على اوسع نطاق.



واكد انه مع ثورة التواصل الاجتماعي الحديثة لم تتخلف المبرة عن الركب، فأنشأت حسابا للمبرة في الفيسبوك وتويتر وانستغرام والتلغرام، تحرص من خلاله على نشر اضاءات سريعة من هدي تراث الآل والاصحاب لتعميم الفوائد النافعة من كلماتهم ومواقفهم وتوادهم وتراحمهم وعلاقتهم الحسنة، فضلا عن التنويه بأنشطة المبرة وزياراتها، والاعلان عن جديد اصداراتها، كما تمثل فرصة طيبة للتواصل المباشر مع محبي المبرة والمتابعين لها وتلقي نصائحهم وآرائهم، كما أنشأت المبرة حسابا لها في يوتيوب يعنى برفع المواد المصورة المتنوعة من لقاءات المبرة الاعلامية والدروس والدورات الشرعية، فضلا عن فعاليات المؤتمرات والملتقيات العلمية والدعوية، كما اتاح موقع المبرة الالكتروني خدمة البث المباشر، كما اتاحت المبرة بعض اصداراتها في صورة تطبيقات الهواتف الذكية التي تلقى رواجا ويسرا في استعمالها.