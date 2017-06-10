بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبرعاية إدارة مساجد الأحمدي، تقام مسابقة المرحوم «حمد البديح السهلي» لحفظ القرآن الكريم، وذلك في مسجد عبدالله المنير السهلي الكائن في منطقة الفنطاس قطعة 2.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة أحمد البديح أهمية تربية النشء على حفظ كتاب الله تعالى وتجويده، والعمل بمقتضى ما جاء في آياته الكريمة، وكذلك تشجيع جميع الفئات العمرية من الطفولة إلى الشباب وحتى الأكبر سنا من مواطنين ومقيمين، عملا بقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، مبينا أن هناك توافدا كبيرا للمشاركة بهذه المسابقة، حيث استمر قبول تسجيل المشاركين من 1 حتى 10 رمضان.

وأوضح البديح أن المسابقة مقسمة إلى ثلاثة مستويات وفئات عمرية هي:

الأولى: من سن 6 إلى 12 عاما، حفظ وتجويد سورة (الفاتحة، والانشقاق، والبلد).

الثانية: من عمر 12 إلى 20 عاما، حفظ وتجويد سورة (تبارك).

الثالثة: ما فوق العشرين عاما، والمطلوب منهم حفظ وتجويد سورة (ياسين).

وأشار البديح إلى أن اختبار المتسابقين سيكون يوم 21 رمضان بعد صلاة التراويح في مسجد عبدالله السهلي الساعة التاسعة والنصف، بينما تكريم الفائزين وتوزيع الجوائز سيكون يوم 23 رمضان بحضور مسؤولي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في ذات المسجد بعد صلاة التراويح.

وبالنسبة للجوائز، بين البديح أن هناك جوائز مالية للفائزين الثلاثة الأوائل من كل فئة، إضافة إلى هدايا قيمة للفائزين بالمركزين الرابع والخامس من هذه الفئات، كما سيتم تكريم المشرفين والمشاركين بإنجاح هذه المسابقة، سائلا الله تعالى أن يعينهم على ترسيخ حب القرآن وحفظه في نفوس الجميع.

وتوجه البديح بالشكر والتقدير إلى وزارة الأوقاف وإلى إدارة مساجد الأحمدي، وإلى جميع المشرفين على المسابقة والمشاركين فيها.