تقوم لجنة زكاة سلوى بتنفيذ «مشروع الحبيب لكفالة الأيتام» في دول مختلفة من العالم، وتسعى اللجنة هذا العام الى زيادة شريحة المشروع بكفالة أبناء الشهداء من الأيتام السوريين، ويقوم وفد من اللجنة بزيارة الأيتام سنويا بالتعاون مع جمعيات خيرية مشهرة ومرخصة وموثوق بها في بلدانها للإشراف المستمر على شؤون الأيتام.

والشريحة المستفيدة هم الأيتام من أبناء المسلمين واسرهم نحو 5000 يتيم مع أسرهم في كل من ألبانيا- وكوسوفا - لبنان - مصر- سورية - الأردن- فلسطين.

ويهدف المشروع الى كفالة الأيتام وأسرهم. وتحويل الأيتام من فئات محتاجة إلى فئات منتجة. وإبراز وجه الكويت المشرق في ميادين الخير والعطاء. وتوفير فرص رئيسية للمتبرعين الكرام لكسب الأجر والثواب.

وتقدر ميزانية المشروع بـ 75000 دينار شهريا.

وعن المساهمة بالمشروع فتبلغ التكلفة الشهرية لكفالة اليتيم 15 دينارا، كما تبلغ التكلفة الشهرية لكفالة اليتيم وأسرته 50 دينارا.

وللتبرع والمساهمة لمشاريع لجنة زكاة سلوى على حساب رقم: 0119810033 بنك بوبيان

أو الاتصال على الأرقام التالية: 25644002 - 55644002 -55644001/ مقر اللجنة:

سلوى/ قطعة 1/ شارع المتنبي - منزل 205 ص.ب 919 رأس السالمية 22010 الكويت.

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