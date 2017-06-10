أكد رئيس الهيئة الإدارية بجمعية إحياء التراث الإسلامي فرع الصباحية عبدالله الفضلي أن ما تقوم به اللجنة من برامج وأنشطة على مدار العام لتوعية الناس بأمور دينهم وإحياء للسنة وطمسا للبدعة لهو من الأهداف التي أنشئ من أجلها فرع جمعية إحياء التراث الإسلامي بالصباحية، كما أن مشاركة ودعم أهالي منطقة الصباحية خاصة وأبناء محافظة الأحمدي عامة لهذه الأنشطة لهو دافع لنا للاستمرار على هذا النهج المبارك الذي يعود علينا جميعا بالنفع والفائدة.

جاء ذلك في كلمة الفضلي خلال رعايته حفل تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم الرمضانية العاشرة التي تنظمها جمعية إحياء التراث الإسلامي فرع الصباحية والبالغ عددهم 80 فائزا ومشاركا، وكذلك تكريم طلاب حلقات القرآن الكريم المتميزين بحضور نائب رئيس الهيئة الادارية ناصر الدوسري بحضور عدد من وجهاء المنطقة تقدمهم مانع الشمري.

واضاف اننا في عصرنا الحاضر بحاجة كبرى إلى القرآن الكريم نتلوه ونتدبره ونحيا به ونتعامل معه ونصلح أنفسنا ومجتمعنا على نهجه ونقيم مناهج حياتنا على أسسه ومبادئه وتوجيهاته، ولا يقتصر دور تراث الصباحية على المجال الدعوي فقط، بل يعتبر رائدا في المشاريع الإسلامية داخل الكويت وخارجها كبناء المساجد وحفر الآبار وبناء المدارس وكفالة الأيتام وغيرها.

بدوره، قال رئيس لجنة الدعوة والإرشاد بالفرع عبدالباسط الشريف قال فيها ان القرآن الكريم كان ومازال المنطلق الذي عشنا في ظلاله وتربينا على أحكامه وسنربي الأجيال على فهمه وتلاوته.

وقال الشريف مخاطبا الحفظة اعلم إنك محسود على تلك النعمة العظيمة نعمة حفظ القرآن الكريم فحافظ عليها وأشكر ربك دائما أن اصطفاك من بين خلقه وجعلك حافظا للقرآن الكريم رافعا رأس أبويك في الدنيا وملبسهم تاج الوقار في الآخرة بإذن الله.

وقبل نهاية الحفل قام عبدالله الفضلي وناصر الدوسري وعدد من وجهاء المنطقة بتكريم أكثر من 80 حافظا للقرآن ومشاركا في المسابقة الرمضانية العاشرة وكذلك تكريم المتميزين في حلقات تحفيظ القرآن الكريم التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي فرع الصباحية.