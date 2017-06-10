لميس بلال

تحت شعار «شكرا لفرسان العطاء» أقام لوياك غبقة داو الرمضانية وحفل القرقيعان لأطفال لوياك الصغار Little Loyacr›s في مقرها بالمدرسة القبلية بحضور ممثل الداو - مديرة العلاقات العامة لشركة داو الكويت والعراق رنا عبدالرحيم وعضوات مجلس ادارة لوياك وبمشاركة طلبة لوياك المتميزين في مجال العمل التطوعي وممثلي الصحافة والإعلام.

وتضمن الحفل فقرات كثيرة منها عزف شرقي على العود والكمان والرق لمجموعة من الأغاني والمقطوعات الموسيقية من التراث العربي والطربي لفريق «لابا» الموسيقي والذي نال إعجاب الحضور، وتلتها فقرة من المسابقات والفوازير باستخدام أجهزة الهواتف الذكية وتطبيق برنامج Kahoot حصل خلالها الفائزون على جوائز قيمة مثل جهاز لاب توب ماك وسماعة Bet وساعة Fit تابعها عرض فقرات عن أهم البرامج والأنشطة التطوعية في لوياك التي تساهم في المحافظة على تطور المجتمع.

وفي الحفل، رحبت عضو مجلس إدارة لوياك «فتوح الدلالي» بالحضور وشكرت شركة داو كيميكال واصفة إيها بالشريك الاستراتيجي.

كما كرمت الطلبة المتطوعين وشكرت جهودهم المتميزة التي تساهم في نشر ثقافة العمل التطوعي بين فئة الشباب وهذا ما يتفق مع أهداف «لوياك» الإنسانية والتطوعية التي تخدم المجتمع الكويتي والعربي والتي تحرص عليها «لوياك» منذ تأسيسها في عام 2002 وذلك بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

من جانبه، قال مديرة البرامج التطوعية والدولية نينار قامس انه يجب على مديري البرامج التطوعية ابتكار أساليب جديدة للعمل التطوعي تساهم في تشجيع الأفراد المتطوعين وتحثهم على الاستمرار بالتطوع، وتوفر الموارد اللازمة لدعمـهم من أجل تـحقيق الـنـتـائج الـمطلوبـة بأفـضـل صـورة.

وقال مدير عام شركة داو كويت «أحمد دوعالة» إن الغبقات تقليد رمضاني يعد من أهم عناصر الحياة الكويتية، وهو فرصة للتواصل الاجتماعي في هذا الشهر الفضيل.

وتجسيدا لروح التلاحم والتمازج التي تربطنا مع شركائنا «لوياك»، مشيدا بالشراكة المستمرة مع لوياك ولا سيما أن ما يجمعنا بهم هو اهداف تنموية مهمة.

وفي الختام، استمتع الحضور بأطباق ومشروبات وحلوى رمضان التقليدية من خلال بوفيه الغبقة الشهي، وقد شكر الجميع راعي الحفل مضيفهم.