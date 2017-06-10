الزيان: تجربة الأمانة ملهمة في مجالها لصالح بقية الدول الإسلامية

أصدرت إدارة الاعلام والتنمية الوقفية بالأمانة العامة للأوقاف مؤخرا كتاب «مسيرة العطاء للأمانة العامة للأوقاف» وهو رحلة ممتعة مع تلك المؤسسة وإنجازاتها والتي تعتبر تجربة فريدة، حيث يشتمل على أدوار ووظائف مهمة وحيوية تتجاوز المهام التي تأسست من أجلها، حيث أثبت الكتاب أن تجربة الأمانة العامة للأوقاف ملهمة في مجالها، رائدة في تخصصها.

وصرحت رئيس قسم الإعلام بإدارة الإعلام والتنمية الوقفية هيا مهنا الزيان أن تجربة الأمانة العامة للأوقاف قد لا تكون الوحيدة في العالم الإسلامي، ولكنها - بلا شك - تجربة مميزة وثرية مشيرة إلى أن الكتاب تناول بالوثائق والصور والأرقام جوانب هذه التجربة الوقفية لمسيرة الأمانة من خلال أبوابه المقسمة حسب قطاعات الأمانة الأربعة، المتمثلة في قطاع الأمين العام، وقطاع الإدارة والخدمات المساندة، وقطاع المصارف الوقفية، وقطاع تنمية الموارد والاستثمار، مبينة أن فصول الكتاب شملت أيضا جميع إدارات الأمانة مفصلة اختصاصات كل منها ودورها وانجازاتها على حدة.

وبينت الزيان أن الكتاب تضمن نبذة تاريخية عن الأوقاف في الكويت وهي أوقاف قديمة قدم الكويت نفسها، وتعتبر أحد مظاهر الهوية الإسلامية للمجتمع الكويتي، حيث كان المحسنون من أهل الكويت يبنون المساجد كعمل من أعمال البر والخير والتقرب إلى الله تعالى، ولتشجيع المسلمين على أداء الصلوات جماعة في المساجد عن طريق إنشائها في كل حي، وكان كثير ممن أنعم الله عليهم يوصون بتخصيص ثلث تركاتهم لبناء المساجد.