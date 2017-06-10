الحداد: المؤشر استهدف 100 جهة في مختلف القطاعات

التأكيد على أن المتقاعدين هم أصحاب الخبرات التي يجب الاستفادة منها واستثمارها في مختلف المجالات أعلن المؤتمر الثاني للمتقاعدين في الكويت الذي أقيم تحت شعار «التقاعد.. طريق الريادة» عن الجهات والشركات الفائزة في مؤشر التقاعد 2017 والذي يطلق للمرة الأولى في الدول العربية ويقيس اهتمام المؤسسات الحكومية والشركات والهيئات المشتركة بالتقاعد والمتقاعدين وبما يحقق تنافسا لاستثمار خبرات المتقاعدين وتقديم الخدمات لهم.

وأوضح نائب رئيس المشروع الوطني للمتقاعدين في الكويت د.عدنان الحداد أن وزارة الداخلية تصدرت المركز الأول بين الجهات والمؤسسات الحكومية والشركات المشاركة الفائزة في المؤشر والبالغ عددها 73 مؤسسة وجهة حكومية.

وبين الحداد أن مؤسسة البترول الكويتية جاءت في المركز الثاني من حيث الترتيب لمؤشر التقاعد، مشيرا إلى أن الحرس الوطني احتل المرتبة الثالثة بين الجهات العشرة التي تصدرت ترتيب مؤشر التقاعد في عام 2017.

وقال إن بقية الجهات العشرة التي تلت الحرس الوطني تمثلت في الإدارة العامة للإطفاء ووزارة التجارة وشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية ووزارة الخارجية والهيئة العامة لشؤون القصر وشركة أوريدو الكويت.

وأوضح الحداد أن المؤشر سنوي ويطلق للمرة الأولى في المنطقة العربية ودول الخليج ويهدف بالدرجة الأولى لقياس مدى الاهتمام بالتقاعد والمتقاعدين لدى الجهات الرسمية والأهلية واعتماده بصفة سنوية.

وطرح مقاييس عالمية لقياس درجة الاهتمام. وتسليط الضوء على قضية التقاعد ومدى الحاجة إلى الاهتمام بالمتقاعدين واستثمار خبراتهم.

وبين الحداد أن من بين الأهداف الأخرى التي يسعى المؤشر إلى تحقيقها قياس الأساليب المتبعة من قبل الجهات المشاركة في المؤشر للاهتمام بالمتقاعدين وخلق تنافس إيجابي بين الجهات والمؤسسات للاهتمام بالمتقاعدين.

وفيما يتعلق بمراحل وخطوات انجاز المشروع، أوضح أن المشروع اعتمد على وسائل محددة ودقيقة تتمثل في اعداد نموذج التقييم وفق معايير محايدة ومعتمدة واختيار المؤسسات المستهدفة واختيار فريق العمل والمتابعة وتوزيع النماذج من خلال الزيارات الميدانية والتعريف بالمؤشر واستخراج النتائج وتكريم الجهات الفائزة.

وقال الحداد إن المؤشر استهدف 100 جهة موزعة بين الحكومية والقطاع الخاص وكان عدد المتفاعلين والمشاركين في المؤشر قد بلغ 73 جهة توزعت بين الجهات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

وحول أهم توصيات المؤتمر، لفت الحداد إلى أن المؤتمر خرج بعدد من التوصيات والنتائج المهمة منها:

مواصله الاجتماعات التحضيرية إنشاء الرابطة الخليجية للمتقاعدين من خلال تأكيد الجميع على ضرورة الإسراع في الإعلان عن الرابطة ولوائحها التنفيذية.

طرح التجارب الناجحة للأنشطة المختلفة التي تساهم بتطوير الاهتمام بالتقاعد والمتقاعدين.

تأكيد ومتابعة الاهتمام المؤسسات بتطوير خدماتها وبما يحقق الرقى والرعاية للمتقاعدين.

اطلاق اكثر من 48 مبادرة ومشروع خلال المؤتمر لإنجاح المشروع في مرحلته الثانية.

دعوة أعضاء المجلس الاستشاري للعمل وفق منهجية احترافية ورؤية واضحه المعالم لتحقيق آمال وتطلعات المتقاعدين.

دعوة جميع المؤسسات والوزارات الحكومية الى اعتبار المتقاعدين رافدا أساسيا من روافد التنمية.