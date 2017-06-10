تعاون وثيق بين أجهزة «دول التعاون» لمحاصرة أي أنشطة للمتطرفين

محمد الجلاهمة

كشفت مصادر مطلعة عن تكثيف الاستعدادات الامنية والعسكرية على طول الحدود مع التركيز على المنافذ.

وقالت المصادر: ان هذه الاجراءات تأتي في اطار استراتيجية متكاملة لمجاراة الاحداث الجارية في المنطقة واستباقا لأي تخطيط من التنظيمات المتطرفة للقيام بأي اعمال ارهابية.

واستطردت المصادر: ان القوات الكويتية تقوم بتأمين جنوب وشمال البلاد بمساندة مباشرة من الطيران العمودي والذي يقوم بعملية مسح شامل وعلى مدار الساعة على طول الحدود وفوق الجزر الكويتية والمراكز الحدودية.

وأكدت المصادر ان رقابة مشددة تتم على عمليات الدخول والخروج من المنافذ البرية والبحرية والجوية للوقوف في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد في هذه الظروف الحرجة.

على الصعيد نفسه، شددت المصادر على ان الاجهزة الاستخباراتية بالتعاون مع الاجهزة الامنية تتواصل مع نظيراتها في دول التعاون لضمان تبادل المعلومات في هذا الخصوص ومنع اي نشاط ارهابي.