أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن استمرار حملتها الإعلامية تحت شعر #صحتك_أمانة والتي تشمل تكثيف الحملات الرقابية علي المحلات والمطاعم والمطابخ والمخازن التي تتداول المواد الغذائية قبل تداولها للجمهور قبل وأثناء شهر رمضان .
وفي هذا السياق قامت مراقبة الأغذية التابعة لإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة حولي لحملة ميدانية بمنطقة السالمية للكشف علي الجمعيات التعاونية والمواد الغذائية إلي جانب التأكد من تراخيص المخازن التي تتداول المواد الغذائية ومدى مطابقة الاشتراطات الخاصة بالترخيص .
وقد أسفرت الحملة عن تحرير 20 مخالفة اشتملت علي عدد 7 مخالفات تشغيل عامل بدون شهادة صحية 7 مخالفات العمل بدون شهادة صحية 3 مخالفات عدم التقيد بإشتراطات النظافة ومخالفتين فتح مخزن قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية.
نوهت إدارة العلاقات العامة أصحاب المحلات بأن أفرع البلديات يعمل ضمن خطة ميدانية تستهدف الحد من جميع المخالفات داعين أصحاب المحلات والمخازن التأكد من استخراج التراخيص اللازمة إلي جانب مراجعة تاريخ صلاحية المواد الغذائية في حال وجود مواد منتهية الصلاحية يتطلب الأمر تسلميها إلي مركز البلدية لإتلافه حتى لا يقع تحت طالة المسائلة القانونية لافتاً انه سيتم تطبيق القانون بحزم علي المخالفين.