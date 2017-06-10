كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام النوبات ( أ , ب , ج ) التابعه لفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بعدة جولات شملت إزالت الاعلانات والكشف على المحلات والمطاعم والتعديات على أملاك الدولة وذلك تزامنآ مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار " #صحتك_أمانة " والتي تهدف الى جاهزية الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشيه على الجمعيات التعاونية ومخازن الشركات وأسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم.



بدوره قال رئيس فريق الطوارئ ناصر الهاجري بأن النوبات الثلاة قامت بجولات مكثفه على الأسواق والمحال التجارية بمنطقتي أبو الحصانية والفنيطيس حيث تم تحرير 3 محاضر مخالفات اشتملت على إقامة إعلان بالنشاط بدون ترخيص , عدم إقامة إعلان خاص بالنشاط , الى جانب غلق محل وذلك لعدم تجديد الترخيص.



وأضاف الهاجري بأن الفريق قام برفع وإزالة 186 إعلان مخالف من الشوارع والميادين الى جانب إزالة3 حدائق تعدي على أملاك الدولة حيث أنها تعيق مشروع لوزارة الأشغال.



وتابع الهاجري بأنه تم الكشف على 10 عقارات لمعاملات إيصال تيار كهربائي وشهادة أوصاف ، إضافة إلى توجيه 9 تنبيهات تعدي على أملاك الدولة , إلى جانب ضبط خزان مجاري يقوم بتفريغ حمولته بمنهول صرف الأمطار حيث تم إجراء اللازم حيال ذلك وتم الاتصال على شرطة البيئة لأستكمال الاجراءات.



و دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن 1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.