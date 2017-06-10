انخفض سعر برميل النفط الكويتي 41 سنتا في تداولات امس الجمعة ليبلغ44.28 دولار أمريكي مقابل 44.69 دولار للبرميل في تداولات أمس الاول الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة بعد توقف خط أنابيب في نيجيريا لكن المخاوف مازالت مستمرة بشأن تخمة الإمدادات في الأسواق العالمية.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 29 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 48.15 دولار كما ارتفع سعر برميل النفط الخام الأمريكي 19 سنتا ليصل الى مستوى 45.83 دولار.