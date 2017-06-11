أقامت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي حفل القرقيعان السنوي للأيتام بهدف إحياء هذه المناسبة السعيدة المستمدة من تراث الكويت المليء بالعادات والتقاليد الغنية بالقيم الاجتماعية التي تحض على التواصل بين أفراد المجتمع، وتضمن الحفل العديد من الفقرات والفعاليات الترفيهية والترويحية التي أدخلت البهجة والسعادة إلى قلوب الأيتام وامتلأت بالأناشيد والأهازيج الشعبية للقرقيعان بالإضافة إلى العديد من المسابقات الثقافية التي شارك بها جميع الحضور.

وفي هذا الصدد قال مدير إدارة المستفيدين فهد المطيري ان إقامة حفل القرقيعان للأيتام يأتي لخلق جو رمضاني أصيل للأيتام، مشيرا إلى أن أهم ما ميز الحفل هذا العام أن إحدى المتبرعات حرصت على استقبال الأيتام بصحبة مجموعة من الفتيات والاحتفال معهم حتى لا يشعر الأيتام بنوع من الوحدة.