إن رعاية المسلمين للأيتام ومن في حكمهم تقوم على أسس أصيلة قوية تنطلق منها جميع أوجه الرعاية التي يقدمونها لهم سواء من أحاد المسلمين أو من المجتمع المسلم بشكل عام، وهذه الرعاية لا تقوم على مجرد عاطفة قد تضمحل أو شفقة عابرة أو رحمة قد تزول وتتناقص على مر الأيام، بل هي قواعد أساسية مرتكزة على توجيهات ربانية وهدي نبوي، ولاشك أن استحضار هذه الأسس تعين المسلم على الإقدام على رعاية هؤلاء الأيتام والعطف عليهم والشفقة بهم، ومن هذا المنطلق أنشأت لجنة زكاة سلوى التابعة لجمعية النجاة الخيرية مشروع الوقف الكويتي لكفالة الأيتام وهو عبارة عن مبنى عقاري يستفيد منه 5000 يتيم وأسرهم داخل الكويت وخارجها.

ومن أهم أهداف المشروع: تطوير أوجه الرعاية المقدمة للأيتام وذويهم، توفير موارد ثابتة تدر عوائد متنامية تخدم الأيتام، التوسع في كفالة الأيتام في مناطق متنوعة من العالم، تمكين جهات العمل الخيري من مواصلة رعاية الأيتام في المرحلة الجامعية والدراسات العليا.

وميزانية الوقف 500 ألف دينار كويتي وهو عبارة عن مبنى عقاري مساحته 500 متر مكون من 4 طوابق ومعلق، يحتوي كل طابق على 4 على شقق، كما أن قيمة السهم الماسي 25000 دينار، السهم الذهبي 5000 دينار، الفضي 1000 دينار، البرونزي 500 دينار.

للتبرع والمساهمة لمشاريع لجنة زكاة سلوى على حساب رقم: 0119810033 بنك بوبيان أو الاتصال على الأرقام 25644002 - 55644002 -55644001.