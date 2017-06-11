أكد مدير ادارة الموارد المالية والإعلام في جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية أمين النبهان أن الجمعية أطلقت حملتها خلال الأيام القادمة والعشر الأواخر من هذا الشهر الكريم بشعار«زكاتك بلمسة» حيث ان الزكاة‏ تطهير النفوس من البخل ‏وتأديتها عبادة لله تنجي الفرد من عذاب الآخرة وهي نماء للمال والنفس، لذلك فهي تبعث في النفس السعادة.

وأوضح النبهان في تصريح صحافي أن الجمعية دأبت على وضع نفسها كهمزة وصل بين المحسنين في هذا البلد المعطاء وبين الفئات المحتاجة لما من شأنه تسهيل استقبال الزكاة والصدقات، والوصول إلى مستحقيها من الشرائح الأشد احتياجا داخل الكويت وخارجها، مؤكدا أن الجمعية تمكنت بفضل الله ثم بزكوات وصدقات المحسنين ومساهماتهم من أن تقدم خدماتها للآلاف من المستفيدين من الفقراء والمحتاجين وطلاب العلم وكفالات الأسر ذات الدخل المحدود، والأرامل والمطلقات والأيتام.

وبين أن الجمعية تقوم بتقديم مساعدات خارج الكويت نظرا للمعاناة الإنسانية بسبب الكوارث والفقر في عدد من الدول العربية والإسلامية وتقدم الدعم للأسر الفقيرة وحملات الإغاثة وكفالة الدعاة وطلاب العلم، والمراكز الإسلامية وتقديم مساعدات تعليمية وغيرها من المجالات حسب الحاجة ومراعاة الجوانب الشرعية بالصرف، مشيرا الى الجمعية خصصت برنامجا على الموقع الإلكتروني للجمعية لحساب زكاة المال وزكاة الذهب وذلك للتسهيل على المتبرع الكريم ليتمكن من حساب زكاته والتبرع بكل سهولة ويسر.