قال مدير المشاريع الإغاثية بجمعية النجاة الخيرية م.ثامر السحيب إن الجمعية مازالت تواصل توزيع الطرود الغذائية للأسر السورية التي تعيش في شتى مناطق الجمهورية التركية الشقيقة، منها الريحانية وكركخان واورفا، آملين أن نساهم في التخفيف عن معاناتهم في الشهر الفضيل.

وأضاف السحيب خلال هذه الرحلة: قمنا بتوزيع طرود إفطار الصائم للأسر اللاجئة في عدة مناطق منها الريحانية وكركخان واورفا وحرصنا على المشاركة في التوزيع وتوثيق المساعدات تمهيدا لإرسالها الى المحسنين، فنحن ننوب عنهم في إيصال هذه المساعدات لمستحقيها ونتحمل في سبيل ذلك المشاق والمتاعب والصعوبات والتي تزول عندما نشاهد السعادة ترتسم على وجوه هؤلاء المحتاجين.

وبين أنه خلال هذه الرحلة حرص على إقامة حفل إفطار جماعي كبير للأيتام الذين تكفلهم الجمعية وذلك بالتنسيق والتعاون مع منظمة بناء الإنسان في كركخان حيث تكفل النجاة الخيرية أكثر من 2000 يتيم سوري وتقوم بإرسال الكفالات بصورة منتظمة لهم ونحرص على تعليمهم وتثقيفهم وتوعيتهم كون اليتيم مشروعا إنسانيا يجب استثماره ليكون ذلك الفرد إضافة أخلاقية وحضارية وعلمية للأمة كما لدى جمعية النجاة أكثر من 3 مدارس تعليمية تهدف من خلالها إزالة الجهل ومكافحة الأمية والتخلف عن أبناء اللاجئين السوريين كون التحدي الكبير للازمة السورية هو ضياع مستقبل النشء والشباب وزيادة اعداد الأمية في العالم العربي، لذا كرسنا جهودنا لإقامة المؤسسات التربوية والتعليمية الفاعلة التي ينتسب لها أكثر من 2500 طالب في شتى المراحل الدراسية.