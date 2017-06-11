استغربت نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قرار رئيس مجلس الإدارة بشأن نقل مديري الدوائر التشغيلية للعمل لجهة أخرى ليس من اختصاصهم، ما أثر سلبا على أداء الشركة، وشغل أحد المستشارين منصبا تخصصيا يخالف مجال تخصصه ومستواه العلمي في إحدى أهم دوائر الشركة.



كما أبدت استغرابها من بعض المفاهيم التي وردت على لسان الرئيس التنفيذي بشأن مطالبات العاملين، فقد طلبت النقابة عقد اجتماعات مع الرئيس التنفيذي والجلوس في طاولة للحوار حسب القيم المتعارف عليها وهي قرارات قانونية مستحقة وتنفيذا لأحكام القانون رقم 6/2008 وتعديلاته اللاحقة في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.

وأضافت النقابة في بيان انها تقف ضد هذه القرارات، لافتة الى انها لن تتوانى في الدفاع والمحافظة على الناقل الوطني وجميع العاملين به مستخدمة جميع الوسائل والأدوات التي يكفلها القانون.