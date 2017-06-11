عاطف رمضان

أكدت عضو لجنة بحث التظلمات من قرارات لجنة رقابة الكتب في وزارة الإعلام منال البغدادي ان اللجنة ستجتمع اليوم الأحد لدراسة طلبات ممن تقدموا بتظلمات ضد كتبهم المرفوضة من لجنة الكتب.

وأضافت البغدادي في تصريح لـ «الأنباء» أن اللجنة التي تم تشكيلها خلال ابريل الماضي ستنظر في مدى احقية إجازة الكتب الممنوعة من النشر بالنسبة لمقدمي التظلمات في ضوء قوانين المطبوعات والنشر واللائحة التنفيذية التي صدرت تنفيذا له بالإضافة الى القرارات التنظيمية التي تحكم اصدار القرارات المتظلم منها سواء من الناحية الشكلية او الموضوعية.

وأشارت الى ان اللجنة سترفع توصياتها الى وكيل وزارة الاعلام طارق المزرم، لافتة الى انها محايدة ولاتزال تباشر عملها خلال شهر رمضان وتجتمع مع أعضائها وذلك حرصا من رئيسها الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية المعرفية المتحدث الرسمي لوزارة الاعلام محمد العواش على ضرورة استمرار الانعقاد بشكل دوري لبحث التظلمات المسببة التي تم تقديمها خلال فترة الـ 60 يوما من تاريخ الاخطار بقرار لجنة رقابة الكتب.

وأوضحت البغدادي ان العواش حريص على الحفاظ على حقوق التأليف والإبداع حتى لا تنقضي فترة مواعيد الطعن مما يؤدي لإلحاق الضرر بالمؤلفين، موضحة ان اللجنة تتكون من أعضاء من ذوي الاختصاص من الإعلاميين والأدباء والأكاديميين والقانونيين.