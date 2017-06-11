عاطف رمضان

قام عضو مجلس ادارة النادي العلمي أوس النصف وعدد من أعضاء فريق الطيران بزيارة للإدارة العامة للطيران المدني، بهدف توطيد أواصر التعاون، وتوثيق العلاقات في مختلف المجالات ذات العلاقة والعمل على إيجاد السبل الكفيلة بتذليل العقبات أمام أعضاء إدارة الطيران بالنادي العلمي، وذلك في إطار التعاون المشترك وتذليل كافة المعوقات امام فريق الطيران بالنادي العلمي وسبل معالجتها.

وأضاف النصف في تصريح صحافي عقب الزيارة ان إدارة النادي العلمي حريصة على توثيق التعاون مع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لتنمية واستثمار طاقات الشباب بما يعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم الكويت والنهوض بالمجتمع والمساهمة الفاعلة في مسيرته نحو الرقي والتقدم.



وأعرب النصف عن شكره لإدارة الطيران المدني والعاملين فيها على جهودهم وتسهيل العقبات والإجراءات اللازمة لممارسة شباب النادي هواية الطيران وإعطائهم التصاريح اللازمة في الأوقات المطلوبة ما كان له بالغ الأثر في انجاح تلك الفعاليات والأنشطة.



وأشار إلى دور «النادي» في جذب الشباب لشغل أوقات فراغهم ورعايتهم في مجال الأنشطة والهوايات العلمية، لافتا إلى أن الطيران تخصص ومجال نادر لا يتعلق به إلا من أراد أن يبدع في المجال الجوي، كما انه وسيلة علمية وحصيلة كافية لمن يبدع فيه.



وذكر أن إدارة علوم الطيران في النادي العلمي تستهدف من خلال أعمالها غرس ثقافة الطيران الشراعي واللاسلكي ونشرها في المجتمع فضلا عن رفع اسم الكويت في هذه الهواية، لافتا إلى تزايد أعداد الفريق مؤخرا ما يشير الى كثرة محبي تلك الهواية.



من جانبه قال رئيس فريق الطيران الشراعي بالنادي العلمي محمد الصقر ان إدارة الطيران المدني قامت بالسماح لأعضاء فريق الطيران بالنادي العلمي بالطيران في سماء مدينة الكويت للشحن الجوي الجاري تنفيذها في مبنى الإدارة العامة للطيران المدني التي ستكون إحدى أهم مدن الشحن في منطقة الشرق الأوسط، وتعتبر من أهم مشاريع التطوير بالنسبة للمنافذ الجوية والتي تحقق سياسات أساسية ومهمة لخطة التنمية.



وقال ان الإدارة قامت بإيقاف حركة الطيران لمدة نصف ساعة لأول مرة في تاريخ الطيران بالكويت، لإتاحة الفرصة لأعضاء فريق الطيران للتحليق والتصوير للمشروع الجاري تنفيذه.