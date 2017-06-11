كريم طارق

اختتمت مساء أمس الأول فعاليات الدورة الرمضانية الخامسة للعبة «الكوت بوستة»، والتي نظمتها ديوانية عبدالجليل المطوع بفندق الجميرا بمشاركة أكثر من 32 فريق من مختلف ديوانيات الكويت وسط تنظيم أكثر من رائع من قبل لجنة التحكيم التي تضمنت أكثر من 20 حكما ممارسا للعبة، ولجنة عليا للرقابة على التحكيم.



وعلى هامش فعاليات البطولة التي تقام للسنة الخامس على التوالي، أكد رئيس اللجنة المنظمة عبدالجليل المطوع أن الهدف من إقامة البطولة هو تعزيز سبل التواصل الاجتماعي بين ديوانيات الكويت في الشهر الفضيل، وأن الدورة تعد بمنزلة غبقة رمضانية مصحوبة بنشاط التنافسي والحبي بين المشاركين، لافتا إلى أن عدد المشاركين في تلك البطولة المميزة وصل إلى 32 فريقا من ديوانيات الكويت، وهو ما جعل أعداد المشاركين تصل إلى ٩٦ مشاركا، وهو ما يمنح البطولة ثقلا وانتشارا أكبر على مستوى الكويت.



وأضاف أن أبرز ما يميز النسخة الخامسة من دورة «الكوت بوستة» هو الانتقال بها من الديوانية إلى فندق الجميرا نتيجة الزيادة في عدد الراغبين بالمشاركة في هذه الدورة الرمضانية، وأن الاشتراك في المسابقة بالمجان لجميع الراغبين مع وضع الأولوية للمتقدمين مبكرا، لافتا إلى أن اللجنة المنظمة حرصت على وضع لائحة لمنع حالات التلاعب والغش أثناء اللعب.



وأوضح أن دور لجنة تحكيم الدورة يتمثل في توجيه اللاعبين وتعريفهم وشرحهم للقوانين المكتوبة، بالإضافة إلى مراقبة ومنع أي حالات تلاعب قد تحدث من قبل اللاعبين.



وفيما يتعلق بجوائز الدورة، أشار المطوع إلى أن الفريق الفائز بالمركز الأول في البطولة سيحصل على جوائز مادية بقيمة 250 دينارا لكل لاعب، بالإضافة إلى درع تذكارية وتذكرة طيران إلى مكة أو جدة أو الرياض أو إلى أي وجهة أخرى على طيران ناس، إلى جانب كبونات خاصة من المطاعم الراعية للدورة، مشيرا إلى أن الجوائز الخاصة بالمركز الثاني والثالث ستكون مماثلة بينما تقل القيمة المادية فقط ليحصل الفريق الحاصل على مركز الثاني على جائزة نقدية بقيمة 150 دينارا، بينما يحصل الفريق الثالث على 100 دينار لكل لاعب، مشيدا بالدعم اللامحدود من قبل مختلف الشركات الراعية التي لم تدخر جهدا في تذليل الصعاب لإنجاح هذه البطولة المميزة.



من جهته، أشار عضو اللجنة المنظمة محمد مسلم إلى مدى التطور الذي صحب الدورة في نسختها الخامسة نتيجة زيادة الراغبين في الاشتراك، ما دفع اللجنة المنظمة الى الانتقال للفندق، مشيرا الى أن ذلك التطور جاء بعد سنوات من العمل والخبرة في تنظيم مثل هذه الدورة.



وأعرب مسلم عن سعادته البالغة بالأصداء الإيجابية التي صاحبت الدورة واستمتاع جميع المشاركين بأجوائها المميزة، مشيدا أيضا بالأجواء التنافسية بين الفرق المشاركة، وهو ما يعبر عن مدى تطورهم في اللعبة بالإضافة إلى تطور خبرتهم في القوانين الخاصة بها، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو كسر حاجز الرسمية والعمل على التجمع في غبقة تصاحبها لعبة ممتعة لجميع المشاركين.

أسماء الفائزين

المركز الأول: فريق العمران يتكون من فيصل العمران، عبدالعزيز الفيلكاوي، هاشم جمعة.

المركز الثاني: فريق الشامية يتكون من عبدالوهاب بودي، خالد الخالد، فهد الوزان.

المركز الثالث: فريق الرويح، عيسى الرويح، عثمان السويلم، يوسف وليد.