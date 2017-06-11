الماجدي: التفجير تم على مساحة 300م2 بعمق من 7 إلى 8م

استخدام المتفجرات سيكون بشكل مستمر على الأراضي الصلبة عادل الشنان

نفذت شركة «كولن» التركية أعمال تفجير التربة الصلبة والقاسية لتمهيد ارض في مشروع جنوب المطلاع السكنية صباح امس تحت إشراف وزارة الداخلية على مساحة 300م2 باستخدام 240 كيلو من المتفجرات، حيث قامت بحفر الأرض لعمق 8 أمتار تقريبا وتقليب التربة للتخلص من قساوتها وإخراج الصخور من باطنها لتسهيل عمليات الحفر لعمل مشاريع الطرق السريعة والأنفاق الخاصة بالمشروع.

وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الخدمات ياسر أبل أن عقود مشروع جنوب المطلاع الإسكاني تسير وفق الجدول الزمني المحدد، مؤكدا وجود متابعة حثيثة من قبل الطواقم الهندسية والإشرافية على أعمال المقاولين، وذلك لإنهاء العقود الأولى بهدف تسليم المواطنين أذونات بناء قسائمهم مطلع 2019.

وأضاف أبل في تصريح أمس أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومقاول العقد الأول لجنوب المطلاع مستمرة في استخدام آلية تفجير الأراضي الصلبة، حيث تم صباح أمس استخدام 240 كيلو من المتفجرات المخصصة والمجهزة لتفتيت الأرض الصلبة الممتدة على طول أحد مسارات الأنفاق التي يتم تجهيزها ضمن العقد.

وأشار إلى أن «السكنية» بدأت فعليا خطوات تفجير الأراضي الصلبة الواقعة ضمن العقد الأول منذ نهاية الأسبوع الماضي في جنوب المطلاع بهدف تسريع وتيرة العمل والتسهيل وتقليص فترة التنفيذ، ما يساعد مقاول المشروع على مواجهة الصعوبات التي تواجه الآليات ويسهل من حفر المواقع المطلوبة بشكل سريع لتجهيزها للطرق الرئيسية والبنية التحتية.

وأكد أن استخدام المتفجرات سيكون بشكل مستمر على الأراضي الصلبة، وهي بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع والتنسيق معهما وصولا لتحقيق الطموحات الرامية نحو الوفاء بالوعود أمام المواطنين أصحاب طلبات التخصيص، مؤكدا الحرص على سلامة البيئة البرية وخواص التربة، حيث إن جميع الخطوات التي تقوم بها «السكنية» تنفذ بعد دراسة كاملة وبموافقة جميع الجهات الحكومية المعنية.

وبين أبل أن المؤسسة سبق أن استخدمت طرقا حديثة في عمليات الحفر لتجهيز البنية التحتية في المشاريع السكنية الحديثة، لاسيما مشروع مدينة جابر الأحمد الذي ترتب عليه توفير عام ونصف العام من العمل في الحفريات الروتينية، ما عجل وتيرة العمل في تنفيذ عقود الطرق الرئيسية والخدمات هناك.

نسب الإنجاز

وفيما يتعلق بنسب إنجاز أجزاء العقد الأول في جنوب المطلاع تحدث أبل «أن المقاول أنجز 6.5% من أعمال الطرق الرئيسية حتى نهاية مايو الماضي بارتفاع عن النسبة التعاقدية المقررة في ذات الشهر، لافتا إلى استخدام احدث التقنيات في الأعمال الموقعية لتفادي الوقوع بأي تأخير».

وأفاد بأن المؤسسة السكنية سلمت مقاول العقد الثاني الأراضي المقررة خالية من أي عوائق منذ نهاية ابريل الماضي، وهو حاليا في فترة التجهيز للأعمال الموقعية والتي تبلغ 10% من إجمالي مدة العقد الذي يمتد حتى 24 شهرا سيجري خلالها تنفيذ أعمال البنية التحتية لـ 18519 قسيمة في 8 ضواح سكنية.

ولفت إلى أن المؤسسة السكنية ستطرح العقد الثالث لجنوب المطلاع مطلع يوليو المقبل، موضحا أن هذا العقد مختص بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لـ 9766 قسيمة بمساحة 400م2 لكل منها ويضم 4 ضواح إسكانية في N1 وN2 وN3 وN4.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي للجنة أهالي جنوب المطلاع التطوعية ياسر الماجدي ان اللجنة تحرص كل الحرص على متابعة كل الشركات والمقاولين المنفذين للأعمال الخاصة بالمشروع عن قرب من خلال عمل زيارات ميدانية بأوقات مختلفة وعمل قياسات وموازنات لنسب الإنجاز حسب البيانات التي تحصل عليها اللجنة، مؤكدا أن اللجنة تواجدت منذ ساعات الصباح الباكرة لمتابعة أعمال تنفيذ التفجير من قبل شركة كولن التركية، حيث تم تفجير مساحة 300م2 تقريبا نتج عنها عمق يتراوح ما بين 7 و8 أمتار على طول المسار.

وقال الماجدي: إن الأعمال الخاصة بالتفجيرات من شأنها الإسراع في التنفيذ والإنجاز وتعمل على تفتيت وتفكيك الأرض القاسية التي لو استخدمت معها الطرق التقليدية لاستهلكت فترة زمنية طويلة، مشيرا الى أن اللجنة قامت بمعاينة عدد من الأعمال واستبشرت بها خيرا، رغم أنها لاتزال تحت التنفيذ، إلا أن حجم العمل المنجز يطمئن وينم عن جدية بالعمل واهتمام بعنصر الوقت.